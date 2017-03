Mikko Hokkanen haluaa antaa aikaa perheelle, ystäville ja opiskelulle

Kuntavaaliehdokkaiden listalta puuttuu Kangasniemellä joukko tuttuja, kokeneita kunnallispoliitikkoja. Yksi pois jättäytyvistä on valtuuston puheenjohtaja Mikko Hokkanen (sd.).

Hokkanen oli itse aktiivisesti hankkimassa ehdokkaita sosiaalidemokraattien listalle. Hän kertoo lopullisen päätöksen syntyneen viime metreillä, mutta pitkän harkinnan jälkeen.

– Olen ollut mukana hoitamassa yhteisiä asioita 16 ja puoli vuotta. Se on neljä vaalikautta ja puolet elämästäni.

– On haastavaa jakaa aikansa kodin, perheen, työn, politiikan ja vapaa-ajan välillä. Tulin siihen tulokseen, että nyt on tullut aika antaa välillä aikaa muille asioille. Perhe, ystävät ja opiskelun loppuun saattaminen saavat nyt enemmän huomiota.

Hokkanen ei sulje ovea politiikkaan lopullisesti. Hän sanoo arvioivansa tilannetta myöhemmin uudelleen. Ensi vuoden maakuntavaaleista hän ei halua sanoa vielä mitään.

Luopumiseen ei vaikuttanut Hokkasen mukaan vastikään käyty keskustelu ja äänestys Otto Mannisen koulun kohtalosta. Hokkasen ääni ratkaisi valtuustossa koulun jatkumisen.

– Adressi oli paitsi Kangasniemen, koko Suomen mitassa iso ja historiallinen asia. En tiedä, onko kuntalaisvaikuttamisella saavutettu missään muualla vastaavaa tulosta, Hokkanen innostuu.

Hän sanoo olevansa vakuuttunut, että koulun jatkamiseen tarvittavat lisärahat löytyvät, jopa budjetin sisältä.

Nykyinen valtuustokausi jatkuu ja Hokkanen johtaa edelleen valtuustoa kolme kuukautta.

Lue lisää kuntavaaleista torstaina ilmestyneestä Kunnallislehdestä.