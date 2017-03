Mielenkiintoiset ehdokaslistat

Huhtikuisten kuntavaalien ehdokaslistat herättävät monia kysymyksiä. Monta kokenutta luottamushenkilöä jättäytyy vaaleista pois. Suurimpiin yllätyksiin kuuluu nykyisen valtuuston puheenjohtajan Mikko Hokkasen (sd.) poisjäänti.

Myös ehdokasmäärät kiinnittävät huomion. Vihreät ovat yhdellä valtuutetulla nykyisin valtuuston pienin ryhmä, mutta ehdokaslistalla nimiä on tarjolla 9. Se on jo saman verran kuin perussuomalaisilla. Mukana ovat tällä kertaa myös kristilliset, joiden ehdokas on vaaliliitossa kokoomuksen 6 ehdokkaan kanssa.

Asetelmat lupaavat monella tapaa mielenkiintoista vaalitaistoa ennen varsinaista vaalipäivää 9. huhtikuuta.