Panu Aaltio palkittiin Järven tarinan musiikista

Säveltäjä Panu Aaltio on voittanut yhden maailman arvostetuimmista elokuvamusiikin palkinnoista. Palkinto parhaan dokumenttielokuvan musiikista myönnettiin Aaltion sävellyksistä dokumenttiin Järven tarina.

Palkinnon myönsi kansainvälinen elokuvamusiikkikriitikkojen järjestö IFMCA.

35-vuotias Aaltio sai IFMCA-palkinnon jo toisen kerran. Aaltio palkittiin vuonna 2012 musiikistaan dokumenttielokuvaan Metsän tarina. Sekä Järven tarinan että Metsän tarinan on tuottanut Marko Röhr. Röhr on Puulan kesäasukas, ja Järven tarinaa on kuvattu mm. Puulavedellä.

Aaltio on ehdolla myös vuoden 2016 Jussi-palkinnon saajaksi Järven tarinasta.