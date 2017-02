Koulupäätös ei vie kuntaa konkurssiin

Kangasniemen kylien yhteisen Kyläparlamentin tekemän kuntalaisaloitteen johdosta kunnanvaltuusto päätti säilyttää Otto Mannisen kyläkoulun.

Kangasniemen kunnassa on tehty rohkea päätös kyläkoulujen puolesta. Missään kyläkoulujen lakkauttamisella ei ole voitu osoittaa säästöjä, mutta silti kouluja lakkautetaan edelleen säästöt mielessä.

Jotkut ovat pelotelleet päätöksen ”valtavilla kustannuksilla”. Kysymyksessä on vain kymmenien tuhansien kulu lähinnä opettajien puolen vuoden palkkoihin. Tämä raha löytyy helposti budjetin sisältä. Täten kenenkään ei tarvitse pelätä työpaikkansa tai palvelujen karsimisen puolesta. Päinvastoin, päätös tuo lisää virtaa kuntaamme, kunhan päätöstä ei mustamaalata. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassamme ja sitä on kunnioitettava. Päiväkoti Pikkuväki jatkaa toimintaansa ja kaksi työpaikkaa säilyy. Vaikka kunnassamme viime vuonna investoitiin uuteen yläkouluun ei tämä asia vaikuta alakoululaisiin eli se ei tuonut lisätiloja taajamassa alakoululaisille.

Kangasniemen kannattaisi ottaa nyt kuntamarkkinoinnin yhdeksi kärjeksi elinvoimaiset kylät, kyläkoulut ja lapsiperheet. Kyläparlamentti tarjoaakin yhteistyötään tähän projektiin, yhdessä olemme enemmän.

Hokan kyläyhdistys ry on myös tarjonnut talkooapua koulun pikkuremontteihin. Ylimääräisten koulukyytien järjestäminen Otto Mannisen koululle on suunnitteilla. Kouluihin ilmoittautuminen päättyy nyt perjantaina 24.2.2017.

”Kangasniemi on se kotipaikka, jossa tehdään yhdessä”.

Kangasniemen Kyläparlamentti