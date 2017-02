Helmihulinat tänään ja jääravit huomenna

Talvilomalaisille ja kaikille muillekin on nyt tarjolla talvitapahtumia. Tänään lauantaina 25. helmikuuta Reissupannun nimessä järjestetään toiset peräkkäiset Pannun Helmihulinat.

Talvitapahtumassa riittää puuhaa koko perheelle. Tarjolla on kilpailuja, talutusratsastusta, koiravaljakkoajelua ja paljon muuta talvista puuhailua. Partiolaiset ovat paikalla makkaranpaistopuuhissa ja Martat keittävät soppatykillä hernekeittoa, joten omia eväitä ei tarvitse mukaan ottaa.

Lisäksi paikalla on paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä esittelemässä ja myymässä tuotteitaan ja palveluitaan. Mukana menossa ovat mm. Kangasniemen Martat, Keramiikkakellari, Luonto ry, Pelastuslaitos, Pienikangas Highland, Puula-Partio, Puula Tours, Sysilouhen Kennel ja Uutelan Talli. Helmihulinat kello 10-13.

Jääravit valtaavat Ruovedenselän huomenna sunnuntaina 26. helmikuuta. Paloaseman rannan tuntumasta pääsee katselemaan raveja, joiden ohjelmassa on mm. suomenhevosten juhlalähtö ja kaksi ponilähtöä. Jääravit alkavat kello 13.