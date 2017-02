Vetovoimainen kunta

Kunnan väkimäärä väheni viime vuonna ennätysvähän. Tilastojen mukaan Kangasniemi menetti vuonna 2016 vähiten väestöään reiluun kymmeneen vuoteen. Kangasniemellä muuttovoitto oli paras koko Etelä-Savossa, peräti +48.

Uusia yrityksiä perustettiin v. 2016 yhteensä 32, enemmän kuin viime vuosina.

Kunnalla on hyvä maine ja sillä on vetovoimaisuutta. Lisää uusia muuttajia otetaan edelleen mieluusti vastaan!

Kunta ja yrittäjäyhdistys suunnittelevat projektia, jossa kartoitetaan kesämökin ja vapaa-ajan asunnon omistajat ja heidän kiinnostuksensa kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen talviasuttaviksi/vakituisiksi asunnoiksi sekä esim. peruskorjaus-, saneeraus-, remontointitarpeista. Selvitetään myös mökkitalkkarointi-, siivous-, lumenauraus-, pienkonehuolto-, polttopuupalvelutarpeet.

Kangasniemellä on tarjolla näihin tarpeisiin hyviä ja palvelevia yrityksiä. Nyt toivotaan vapaa-ajan asukkaiden ja kesämökkiläisten yhteydenottoja palvelutarpeista. Yhteydessä voi olla allekirjoittaneeseen tai suoraan kunnan yrityksiin.

Omakotirakentajille on tarjolla hyviä ja edullisia tontteja. Tietoa löytyy tekniseltä osastolta ja kunnan nettisivuilta. Rakennusluvat voi hakea sähköisesti lupa.fi-palvelusta maaliskuusta alkaen. Edelleen lupia voi hakea myös paperisena. Lisäksi tarjolla on valmiita asuntoja ja ok-taloja omaa kotia mielivälle.

Kunnan tavoitteena on lisätä aktiviteetteja ja toimintaa myös talvikaudelle. Rantatorin toimintaa ja ympäristöä on kehitetty, mm. torille saatu hieno valaistus Tehometilta, lisätty penkkejä, siistitty aluetta ja siirretty tapahtumia rantatorille. Kuntakeskustan ja torialueen kehittämistä jatketaan tänä vuonna. Toivotaan, että ihmiset löytävät upealla paikalla sijaitsevan torin.

Kunnassa on tarjolla runsaasti erilaisia yhdistysten, yritysten ja kunnan järjestämiä tapahtumia, mm. hiihtolomaviikoille. Lisätietoa kunnan Facebook-sivuilta sekä nettisivuilta.

Ajankohtainen asia on nyt nuorten kesätyöntekijöiden rekrytointi. Kunta tarjoaa kangasniemeläisen nuoren (14–24 v.) palkkaamiseen kesätyöllistämistukea. Tuista, mm. koulutus- ja kehittämistuki, aloittavan yrityksen starttiraha, vuokrakompensaatio voi tiedustella allekirjoittaneelta lisää. Kyläyhdistyksille on vastaavasti tarjolla kyläavustus pieniin kunnostus- ja remontointitöihin ja hankintoihin kunnan elinkeinotoimesta. Yritysten kehittämiseen ja investointeihin on saatavissa yritystukia myös ELY:ltä ja Veejjakajalta.

Mikkelin seudulla on käynnissä yrityksille useita kehittämishankkeita. Esim. ProAgrian ProYritys-hanke tekee käyntejä yrityksiin, selvittää kehittämistarpeet ja antaa neuvontaa sekä ohjausta jatkotoimien osalta. Työllistävä maaseutu -hanke keskityttyy maaseutu- ja maatalousyrittäjien työhyvinvointiin ja johtamisvalmiuksien kehittämiseen. Kehitysyhtiö Miksein Pk-yritysten aktivointihanke kontaktoi yrityksiä ja auttaa mm. markkinointi-, kansainvälistymis- ja laajentamisasioissa. Kysy lisätietoa.