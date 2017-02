Loppukiri ehdokasasettelussa

Kuntavaaliehdokkaita asettavilla puolueilla ja valitsijayhdistyksillä on jäljellä alle viikko aikaa värvätä ehdokkaita. Nimilistat on jätettävä ensi tiistaina puoleen päivään mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kuten tavallista, ehdokkaiden etsiminen jatkuu viimeisiin päiviin saakka. Väliaikatiedot kertovat, että listojen kokoaminen on vaatinut kovaa työtä. Osa vanhoista luottamushenkilöistä ei enää asetu ehdokkaaksi ja uudet arastelevat mukaan lähtemistä.

Listalla voi olla ehdokkaita korkeintaan puolitoista kertaa niin paljon kuin valtuutettuja valitaan, mutta täyteen listaan yltää aniharva ryhmä. Vajaat listat voivat helpottaa yksittäisen ehdokkaan läpipääsemisessä, mutta ehdokkaita asettavien ryhmien kannalta suuri ehdokasmäärä takaa suuremman äänimäärän.

Sote- ja maakuntauudistus vievät ensi vaalikaudella ison osan kuntien perustehtävistä maakuntien kontolle. Silti työtä kunnissa riittää. Kunnissa tarvitaan yhteisten asioiden hoitamisesta kiinnostuneita päättäjiä ehkä enemmän kuin koskaan.

Kunnat pääsevät entistä paremmin omilla toimillaan vaikuttamaan siihen, millainen oma kunta on asua ja elää. Kuntien vastuulla on suurin osa ihmisten arkeen suoraan vaikuttavista asioista, kuten kaavoitus, perusopetus, päivähoito ja vaikka juoksevan veden järjestäminen asukkaille. Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi korostuvat kunnan uudessa roolissa.

Tulevaisuuden kuntaa ja sen roolia pohtinut parlamentaarinen työryhmä julkaisi vastikään väliraporttinsa. Väliraportissa arvioidaan tulevaisuuden kunnan menestystä määrittävä kyky uudistua ja uudistaa toimintaa.

Jos kunnan uudistumiskyky on suuri, kunta on aktiivinen toimija, jolle toimintaympäristössä tapahtuvat laajat muutokset näyttäytyvät mahdollisuutena uudistaa kun­nan roolia, tehtäviä ja toimintatapoja.

Jos taas uudistumiskyky on pieni, kunta on passiivinen ja käpertyy sisäänpäin. Se ei osallista toimintansa kehittämiseen kuntayhteisön muita tai ulkopuolisia toimijoita, arvioidaan väliraportissa.

Kuntien rooli poikkeaa tulevaisuudessa nykyisestä mallista. Joustava ja ketterä voittaa hitaan ja kankean. Toiminnan keskiössä ovat monenlaiset kumppanuudet, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, kuten järjestöjen, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja kuntalaisten kanssa.

Tässä työssä auttamaan vaaleissa valitaan luottamushenkilöitä. Vielä ehtii ehdokkaaksi!