Otto Mannisen koulu vaatii 60 000–90 000 euroa

Jatkoluvan valtuustossa saanut Otto Mannisen koulu aiheuttaa 60 000–90 000 euron vajeen kunnan tämän vuoden budjetin määrärahoihin. Viranhaltijat jatkavat asian valmistelua, ja kunnanhallitus käsittelee rahoitustilannetta seuraavassa kokouksessaan.

Maanantaisessa kokouksessa hallitus lähinnä keskusteli erilaisista vaihtoehdoista ja perusopetuksen menojen kattamisesta syyslukukaudella. Budjetissa on varauduttu vain kevätlukukauden kustannuksiin, jotka ovat 81 800 euroa. Viime vuoden tilinpäätöksessä Otto Mannisen koulun vuotuiset kustannukset olivat 170 885 euroa.

– Määrärahojen lisätarvetta aiheuttavat lähinnä palkat. Koulutarvikkeet ja vastaavat on toki budjetoitu muualle koulutoimeen. Yhteensä vajetta on 60 000–90 000 euroa. Siihen sisältyy myös Pikkuväen rahoitus, kertoo talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund.

Otto Mannisen koululla toimii yksityinen päiväkoti Pikkuväki ry, joka toteuttaa koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon sekä tuottaa yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Kunnan tämän hetken tiedon mukaan koulussa aloittaa ensi syksynä 16 perusopetuksen oppilasta. Heistä 11 lasta on koulualueelta ja 5 toiselta koulualueelta.

Remontointikustannuksia lisärahojen tarpeeseen ei sisälly. Otto Mannisen koulusta on tehty PTS-suunnitelma korjausten ennakoimiseksi. Sen mukaan remonttikustannukset lähimpien kolmen vuoden aikana ovat yhteensä 60 000 euroa.