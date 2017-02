Runkosarja päättyi – playoffit käyntiin keskiviikkona

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi II-divisioonan Savo-Karjalan lohkon viimeisen runkosarjan ottelunsa viime lauantaina Lappeenrannassa PEPOa vastaan. Ottelu päättyi illan isäntien voittoon luvuin 6-2 (0-1, 3-0, 3-1). KaPan maalit syntyivät Samuli Liilan ja Joonas Kinnusen toimesta.

KaPa pelasi runkosarjassa 24 ottelua, joista se voitti varsinaisella peliajalla 11 ja jatkoajalla kaksi. Pisteitä sarjasta irtosi 38. Runkosarjan voiton vei lapinlahtelainen LL-89, toiseksi sijoittui Warkis ja kolmanneksi PEPO.

– Runkosarja päättyi meidän osalta vähän mollivoittoisesti tulosten valossa. Saimme kuitenkin hyviä kovia pelejä alle ja nyt kaikki alkaa alusta. Runkosarjan lopun notkahdus toimii toivottavasti vain ekstralatauksena alkavia playoffeja varten, toteaa KaPan valmentaja Juho Manninen.

Kevään mielenkiintoisimmat ottelut ovatkin siis vielä edessäpäin, sillä playoffit käynnistyvät tällä viikolla pelattavilla puolivälierillä. KaPan puolivälierävastustaja on runkosarjassa viidenneksi sijoittunut Kaja.

– Kaja on onnistunut meidät tällä kaudella kerran voittamaan, joten nöyrästi meidän tulee vastustajaan suhtautua. Keskitymme kuitenkin enemmän omaan peliimme ja tekemiseen, vastustajan tekemiset jää vähemmälle huomiolle. Hyvin pitää pystyä heti alusta alkaen pelaamaan, Manninen sanoo.

Puolivälieristä irtoaa kahdella voitolla jatkopaikka välieriin. Ensimmäinen jännittävä ottelu pelataan keskiviikko-iltana 22.2. Tehomet Areenalla. Toisen kerran joukkueet kohtaavat Kontiolahdella lauantaina 25.2. ja mikäli voitot ovat kahden pelin jälkeen tasan, pelataan ratkaiseva ottelu sunnuntaina 26.2. Tehomet Areenalla.

– Kovasti on odotettu pudotuspelejä ja kyllähän tämä on sitä kauden parasta antia sekä aikaa. Kotiyleisön tuki ja hyvä tunnelma hallissa on ollut yksi iso etu ja apu meille edellisinä keväinä. Toivotaan, että saadaan sama meininki nytkin päälle, Manninen lähettää terveiset kannustusjoukoille.

Ensi viikolla pelattavissa välierissä loppuottelupaikasta kamppailevat puolivälierien ykkönen ja Warkis sekä puolivälierien kakkonen ja LL-89. Loppuottelut pelataan 8.3. alkaen.