Jäänveistäjät ahkerina Rantatorilla

Egor Sleptcovin ja Nyuorguoyna Markovan jäätaltat ovat jo veistäneet jäämöhkäleestä esiin kuukkelin hahmon. Siperian Jakutiasta tulevien jääveistön ammattilaisten urakka Kangasniemen Rantatorilla on kuitenkin vasta alussa. Kuukkelin jälkeen käsiteltävänä on vielä kaksi jääkekoa. Toisesta keosta muotoutuu Puulan rannalle hyvin sopiva vene, toisesta hevonen. Kun teokset valmistuvat perjantai-iltana, voi kukin käydä katsomassa näyttääkö hahmo Suivikkaalta.

Valmiit veistokset ovat kaiken kansan ihailtavissa viimeistäänkin lauantaina, jolloin jääfestarit valtaavat Rantatorin. Kunnan, KaPa:n, Kalskeen ja 4H:n porukat ovat järjestäneet festareille monenlaista puuhaa ja toivovat tietenkin, että tori täyttyy yleisöstä. Torilla pääsee koettelemaan taitojaan frisbeegolfissa, pikasuunnistuksessa ja pehmopallossa, jossa palloa pelataan suuren korvapuikon näköisellä mailalla. Lapsille tarjolla on myös talutusratsastusta ja mönkkäriajelua. Puulan jäältä löytyy luistinrata, joten omat luistimet kannattaa tapahtumaan varata mukaan.

4H:n puffetti pitää huolen siitä, että nälkä ei pääse yllättämään. Se mikä voi yllättää on tanssitaitelija Jukka Ristolaisen tanssi-improvisaatio.

Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös Kangasniemen Kurlinki. Päivän aikana voi Tehomet -areenalla käydä kokeilemassa kurlinkitaitojaan.