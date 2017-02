Työ kylien puolesta vasta alkaa

Valtuustokauden viimeisiä kuukausia istuva valtuusto tarttui maanantaina kuntalaisaloitteeseen, jonka käsittelyä päättäjät olivat jo ehtineet odottaa. Ratkaisu oli ennakkouumoilujen ja käytäväpuheiden mukainen. Valtuusto pyörsi viimekeväisen päätöksensä. Otto Mannisen koulua ei sittenkään lakkauteta.

Päätös syntyi äänestyksessä tiukimmalla mahdollisella tavalla. Tasatuloksessa päätöksen ratkaisi puheenjohtaja Mikko Hokkasen (sd.) ääni. Päätöksen syntytavalla voi olla seurausta kunnallispoliittisiin kuvioihin ja kuntavaaleihin. Tai sitten ei.

Vuosi sitten huhtikuussa Otto Mannisen koulun lakkauttamista kannattivat keskustan ja perussuomalaisten valtuutetut. Päätös syntyi silloin äänin 16–11.

Nyt lukemat olivat 13–13. Yksi perussuomalaisten valtuutettu puuttui eikä hänen tilallaan ollut varavaltuutettua, mikä saattoi vaikuttaa äänestyksen lopputulokseen jopa ratkaisevasti. Paikalla olevista perussuomalaisista tällä kertaa vain Tapio Viljanen äänesti koulun lakkauttamisen puolesta, muut kannattivat säilyttämistä. Keskusta äänesti edelleen yksimielisesti lakkauttamisen puolesta.

Kokouksen puheenvuoroissa toistui useampaan kertaan ajatus, että äänestäessään valtuutetut tekivät arvovalintaa. Arvostetaanko niitä, jotka haluavat lapsiensa aloittavan koulutiensä kylien rauhassa? Vai tehostaako kunta opetustointa keskittämällä oppilaat keskustaan? Halutaanko, että Kangasniemellä myös kylät säilytetään elävinä?

Teemat ovat pitkälti samoja, joita yhteinen kyläparlamentti on nostanut esille ja päättäjien pohdittaviksi. Yhteistyö kylien välillä sai alkunsa loppukesästä 2015, kun sivistyslautakunta nosti esille kaavailun kaikkien kyläkoulujen lakkauttamisesta, ja on sen jälkeen laajentunut mm. keskusteluksi kylien markkinoinnista.

Asetelmat ovat nyt onneksi rauhoittuneet ja koulurauha toivon mukaan palautettu. Valtuuston tuoreen päätöksen jälkeen Kangasniemellä aloittaa näillä näkymin edelleen ensi elokuussa toimintansa kaikki neljä jäljellä olevaa kyläkoulua: Hokassa, Koittilassa, Vuojalahdessa ja Äkryllä.

Maanantainen valtuuston päätös ei kuitenkaan merkitse, että tilanne olisi kyläkouluissa ohi. Varsinkin Hokassa on koulun ja kyläläisten tehtävä työtä ja näytettävä, että oppilasmäärä säilyy hyvänä myös tämän lukuvuoden jälkeen. Jos oppilaat kaikkoavat muualle, seuraavalla valtuustolla on tuskin enää mahdollisuus samanlaiseen uusharkintaan kuin tällä kertaa.