Lähipötyä pöytään

Elämme vaativassa maailmassa. Somet ja muut mediat toitottavat ruuan eettisyydestä, hiilijalanjäljestä, kotimaisuudesta ja terveellisyydestä, punaisen lihan pahuudesta jne. Joidenkin mukaan tulisi suosia kasviksia ja välttää lihan syöntiä. Toiset taas, kuten minä, pitävät lihasta. On sitten minkä ruokafilosofian kannattaja hyvänsä, mielestäni yhtä asiaa tulisi jokaisen edistää – ja se on lähiruoka.

Kunnanvaltuusto sai jokin aika sitten aloitteen, jossa toivottiin kunnan ruokailussa kotimaisen ruoan osuuden lisäämistä tai ainakin ottamaan ruokastrategian tavoitteeksi kotimaisten elintarvikkeiden käytön. Taidettiin aloitteessa puhua yhdessä lauseessa lähiruoastakin. Olen ymmärtänyt, että kunnan ruokahankinnassa tänäkin päivänä pyritään suosimaan kotimaisuutta ja lähiruokaa. Hyvää niin! Tietenkin suurten tukkujen käyttö ja kilpailutus väistämättä asettaa rajoitteita kotimaisen ruoan tai ainakin lähiruoan käytölle. Siten tuo aloite on tärkeä. On selvää, että kunnan ruokahankinnoista päättäville tahoille tuo selkänojaa, jos kunnan hallinto ja johto omalta osaltaan sitoutuvat hyviin ja tavoiteltaviin päämääriin.

Toivonkin kunnan päättäjiltä selvempää kantaa lähiruoan puolesta ja sen osuuden lisäämisestä kunnan ruokahuollossa. Ennakkoluulona usein on, että lähiruoka on kallista. Välttämättä näin ei asian tarvitse olla. Suomessa on jo esimerkkinä monta kuntaa, joissa lähiseudun elintarvikkeiden käyttäminen ei ole lisännyt ruokamenoja vaan päinvastoin niitä jopa vähentänyt. Ennen kaikkea niiden käyttö hyödyttää lopulta meitä kaikkia alueen asukkaita. Raha laitetaan pyörimään kotiseudulla. Tässä olisi oiva lähestyvien kuntavaalien teema.

Eikä näissäkään asioissa kukaan voi olla puritaani. Itse ostan ja syön maissilastuja, riisiä, ulkolaisia hedelmiä, pastaa jne. Lihan, maidon ja kasvisten tietysti tulee aina olla kotimaista. Suomalaisena sianlihantuottajana olen iloinen, että kotimainen ja ennen kaikkea paikallinen ruoantuotanto on vihdoinkin saamassa sille kuuluvan arvon. Onhan se laadukasta, turvallista, tuoretta, vähillä kasvinsuojeluaineilla ja antibiooteilla, ilman hormoneita tuotettua superlähiruokaa.