Kyläparlamentti haluaa yhteistyötä

Otto Mannisen koulu sai valtuustolta luvan jatkaa toimintaansa. Kangasniemen kyläparlamentin edustajat ovat uuteen käänteeseen tyytyväisä.

– Maanantaina valtuuston lehtereillä tuntui hyvältä jo ennen äänestystä, kun kuuntelin kuinka kyläkoulujen ja kylien asioihin suhtaututtiin kannustavasti. Mieliala oli positiivinen ja positiivisemmaksi vain muuttui, kun äänestystulos selvisi, sanoo kyläparlamentin puheenjohtaja Mika Laitinen.

Kyläparlamentin ja Hokan kyläyhdistyksen aktivistit Seppo Lappalainen ja Erja Pauninsalo kuvaavat äänestyksen jälkeisiä tunnelmiaan lähinnä ällistyneiksi. Leveää hymyä riehakkaampaa meininkiä ei kuitenkaan putkahda esiin.

– Kovaa työtä kylien ja kyläkoulujen puolesta on tehty, mutta ei tämä äänestystulos ole mikään työn päätepiste. Nythän se vasta alkaa. Nyt olemme saavuttaneet myönteisen hyrinän ja sen varassa alkaa kova työ kaikkien kylien ja koko Kangasniemen puolesta. Tuohon yhteistyöhön kutsumme kaikkia mukaan ihan riippumatta siitä, millä puolella kukin oli kouluäänestyksessä, sanoo Lappalainen.

– Olen iloinen siitä, että nyt pääsen itsekin markkinoimaan Kangasniemeä täysillä. Tavoitteena on nyt, että saamme myönteisen vireen hyödynnetyksi kunnan kehittämisessä. Tavoitteena ovat hyödyt ja lisätulot, jotka tekevät kunnasta vahvemman.

– Tietenkin töitä on tehtävä myös Otto Mannisen koulun puolesta. Ilmoittautumisaika kouluihin on parhaillaan käynnissä. Nyt täytyy varmistaa, että kaikki vanhemmat ovat tietoisia siitä, että Otto Mannisen koulu jatkuu, ja että kaikki halukkaat voivat sinnekin ilmoittautua.

– Valtuuston kokouksessa kuulsivat vahvat vastakkainasettelut. Niistä pitää kuitenkin pyrkiä mahdollisimman nopeasti pois. Kyläparlamentti ei ole mitään eikä ketään vastaan, vaan täysillä kylien, kangasniemeläisten ja koko Kangasniemen puolella. Yhteistyöstä on puhuttu paljon. Nyt sitä aletaan tosissaan tekemään, painottaa Erja Pauninsalo.

Mika Laitisen mukaan kyläparlamentti kokoontuu isommalla joukolla tulevana perjantaina.

– Ehkä silloin vähän ynnäillään tapahtumia ja luodataan tulevaa, lupaa puheenjohtaja.