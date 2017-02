Risto Kopperi esittää Patomäen Pavarottia

Mielensäpahoittajasta tuttu näyttelijä Risto Kopperi esittää Patomäen Pavarotti monologin, joka perustuu Ilmari Rajolan teksteihin laulavasta taksikuskista.

Se on koominen ja koskettava, vahvasti musiikilla höystetty kertomus siitä, miten pirssikuskista tuli laulaja. Kopperille rooli on läheinen – rahoittihan hän nuorena miehenä opintojaan ajamalla taksia.

– On ollut hauska palata 25 vuoden jälkeen pirssikuskin nahkoihin, Kopperi kertoo.

Monologin on ohjannut ja dramatisoinut Helena Ryti. Musiikin sovitus on Roope Kopperin käsialaa ja esitystä säestää pianolla Mikko Paavilainen.

Patomäen Pavarotti monologinäytelmä 15.2.2017 klo 19 Kangasniemi-salissa.