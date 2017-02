Kuntalaisaloite tÃ¤nÃ¤Ã¤n valtuustossa

Kunnanvaltuusto ottaa tänään kantaa kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan Otto Mannisen koulun lakkautuspäätöksen uutta käsittelyä ja neuvoa-antavaa kansanäänestystä kunnan kouluverkosta.

Otto Mannisen koulun lakkauttamisesta päätettiin valtuustossa viime vuoden huhtikuussa. Kesän ja syksyn aikana Kangasniemen kyläparlamentti keräsi uutta käsittelyä vaativan kuntalaisaloitteen taakse yli 500 nimen listan.

Kunnanhallitus on ilmaissut omana kantanaan, että kansanäänestystä ei tarvita. Samoin turhaksi hallitus katsoo Otto Mannisen koulun kohtalon uuden käsittelyn. Hallituksen mielestä asia on jo selvä, koska siitä on olemassa valtuuston lainvoimainen päätös.

Kunnanvaltuuston kokous Kangasniemi-salissa tänään maanantaina klo 18.