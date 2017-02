Mika Huovinen valittiin rehtoriksi

Viime viikolla kokoontunut sivistyslautakunta valitsi Kangasniemen alakoulujen rehtoriksi kangasniemeläisen Mika Huovisen (FT). Virkaa haki kaikkiaan 13 henkilöä, joista haastattelussa kävi viisi. Työryhmä ja sivistyslautakunta katsoivat, että Huovinen on hakijoista paras sekä hakemusasiakirjojen, koulutuksen, työkokemuksen että haastattelun perusteella. Nykyisellään Huovinen toimii rehtorina Mikkelissä. Hän on toiminut aiemmin rehtorina myös Kangasniemellä.

Varasijalle lautakunta valitsi vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukarin.