Älkää säikähtäkö, en ajatellut puhua tämän vuoden muotisanasta vihapuheesta. Yritän pysyä siitä aika neutraalina. En oikealla, en vasemmalla vaan jossain välimallin mielipiteessä. Olenkin joskus sanonut olevani ”äärikangasniemeläinen”.

Tarkoitus on hieman valottaa nuoremman kansanosan vihaista puhetta. Viimeiset päivät olen askarrellut melkein sen parissa, mitä koulukeikoilta on aikaa jäänyt. On ollut vammaisen haukkumista. Entisen ”tyttöystävän” kuolintoivotuksia ja paljon muuta. Suuren säikähdyksen välttämiseksi pitää todeta, että suurin osa näistä on muualla kuin Kangasniemellä. Toimialueena konstaapelilla on koko Etelä-Savo ja vähän päälle.



Poliisin intressi on auttaa koulua ja osallisia, jos muut keinot eivät enää toimi, ennen kuin tällainen uhkailu, ahdistelu jne. konkretisoituu joksikin vastatoimeksi tai aloittajansa fyysiseksi teoksi. Jälki voi olla kamalaa, jos asioiden patoutumista ei hoideta pois.

Ja osallisia on ihan alakoulumaailmasta lähes aikuisiin ihmisiin asti. Sosiaaliluokasta ei voida vetää johtopäätöksiä. Luonne on yksilöllinen asia. Ehkä ominaisuudessa on hieman periytyviä elementtejä.



Sama ohje pätee edelleen. Sanottu sana satuttaa, mutta unohtuu aikaa myöten. Kirjoitettu teksti, lähetetty kuva tai tehty videonpätkä säilyy ikuisia aikoja sähköisessä muodossa. Tai ainakin niin kauan, kunnes internet lakkautetaan. Eikä sitä olla tekemässä ihan lähiaikoina.

Ennen kuin laitat vihastuksissasi luomasi tuotoksen tai intiimin otoksen vaikka vain parhaalle kaverillesi, mieti kestääkö se ”mummosuodatuksen”. Pystytkö näyttämään sen (vaikka kuvitellulle) 90-vuotiaalle, heikkopumppuiselle mummolle, jonka aistit ja järki toimii? Jos et ilkeäisi näyttää tätä lähipiirille, miksi laitat sen kaikille maailman ihmisille nähtäväksi, luettavaksi?

Niin hyvää parasta kaveria ei ole olemassakaan, että pystyisit luottamaan asian pysyvän salassa, tai hänen puhelimessaan. Ja toisaalta ihminen on kehittänyt pilvipalvelut ja niiden suojaukset. Eli ihminen pystyy ne myös murtamaan. Siksi pitäisi miettiä kaksi kertaa, ennen kuin toivoo toisen kuolemaa, uhkaa hakkaamisella tai haistattelee jonkun sovelluksen kautta.



Pienenä vihjeenä voisi kertoa, että kohtelias pärjää elämässään aina paremmin kuin räyhä ja räksyttävä tyyppi. Eikä se maksa mitään ylimääräistä, että ottaa muutkin huomioon. Päinvastoin. Vanha sananlaskuhan kertoo, että ”hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas”.

Puhutaan lopuksi hetki Kangasniemestä. Vuosi loppui ja uusi alkoi melko maltillisesti. Paikkakuntalaisia säikäyttänyt case ”vanhustentalo” selvisi käsiin ja tekijä on tunnustanut tekonsa. Viranomaisia ovat työllistäneet etupäässä ajoradoilta piehtaroineet autot ja muutama asuntomurto. Eikä tässä ole enää kuin kolme täyttä kuukautta, niin kääntyy taas syksyn puolelle.