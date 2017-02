Mitä hyvää Kangasniemellä

Kunnallislehti halusi koota yhteen, mitkä ovat 150-vuotisjuhlavuotta viettävän Kangasniemen parhaat puolet?

Kysyimme asiaa alkuvuoden aikana juttumatkojen yhteydessä tapaamiltamme ihmisiltä, vastaantulijoilta ja henkilöiltä, joiden kanssa vaihdoimme sähköpostia. Saimme yhteensä yli 80 vastausta. Niistä noin puolet poimimme tämän lehden sivulle laajennetuksi gallupiksi levitettynä ja vastaajien kuvilla varustettuna.

Puula, kauniit maisemat ja luonto nousevat odotetusti esille useimmissa vastauksissa. Suotta ei paikkakuntaa valittu Suomen kauneimmaksi kunnaksi vuonna 1997. Järvien kauneus ei ole himmentynyt, vaikka huoli vesien kunnosta on vuosien mittaan kasvanut.

Hyvät harrastusmahdollisuudet kuuluvat myös Kangasniemen hyviin puoliin. Pururata, hiihtoladut, ampumapaikka, jäähalli, golfkenttä ja muut liikuntapaikat saavat kiitosta. Tämän vuoden alusta lähtien myös uusi liikuntasali kisamitat täyttävine kenttineen täydentää kunnan palveluvarustusta.

Vastaajat nostavat esille myös paikkakunnan hyvät peruspalvelut. Terveydenhoito, koulut ja kaupat saavat kiitosta. Samoin esille nostetaan kunnan yrittäjäystävällisyys.

Kangasniemi tiedetään laajan loma-asutuksen ansiosta kesäpitäjäksi. Se näkyy vuoden mittaan myös runsaina tapahtumina. Vastauksissa mainitaan tapahtumien paljoudesta löytyvän omansa kaikenikäisille.

Useassa vastauksessa nousee esille, että Kangasniemellä tapaa mukavia ihmisiä. Yhteisöllisyyden ovat panneet merkille varsinkin tänne muualta muuttaneet.

Suomen 100-vuotisjuhlavuotta vietetään teemalla ”Yhdessä”. Sitä sopii lainata myös kunnan juhlavuoden vietossa.

Teeman ja juhlavuoden nimissä Kunnallislehti esittää nyt idean: kootaan täydet 150 hyvää syytä, miksi asua Kangasniemellä? Kuntalaiset voisivat jakaa kokemuksensa ja tarinansa, miksi juuri Kangasniemi on heidän kotikuntansa.

Vastaukset voisi ohjata verkkosivulle, josta ne on helppo koota yhteen ja vaikka painaa paperille. Idea on vapaasti kunnan, yrittäjien tai jonkin muun kiinnostuneen tahon käytettävissä.