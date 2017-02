Totta vai vaihtoehtoista faktaa

Yläkouluikäiset nuoret luottavat omaan kykyynsä arvioida uutisten luotettavuutta. Nuoret esimerkiksi luottavat tietoon, jonka lähteenä on tunnettu sanomalehtibrändi. Myös sanomalehtiformaatti viestii nuorelle luotettavuudesta. Nuoret pitävät uutissisältöjä luotettavina, selviää Sanomalehtien Liiton tilaamasta tutkimuksesta.

Meneillään oleva Sanomalehtiviikko haastaa pohtimaan omaa mediamaailmaa ja sitä, mihin sisältöihin lukija luottaa netissä ja miksi.

Nuoren voi esimerkiksi olla vaikeaa erottaa uutista valeuutisesta, jos se sijaitsee sanomalehden näköisessä ympäristössä. Uutismainen formaatti ohjaa nuorta luottamaan sisältöön, vaikka se ei olisikaan totta.

Uutisten luotettavuus tarkoittaa nuorelle sitä, että faktat ovat oikein, jutuissa ei ole väärää tietoa eikä lukijaa johdeta harhaan. Hyvä niin. Nuoret eivät sen sijaan tarkastele luotettavuutta esimerkiksi siitä näkökulmasta, mitä asioita uutisoidaan ja mitä jätetään uutisoimatta, tutkimuksessa huomautetaan.

Nuorten mediamaailmaa hallitsee sosiaalinen media. Tutkimuksen mukaan somen ja internetin käyttö on yläkouluikäisille ennen kaikkea yhteydenpitoa. Luotettavuusnäkökulmalla ei ole käytetyillä sivuilla nuorille kovin suurta merkitystä. Jos uutinen kuulostaa epäuskottavalta, tarkistetaan tietoja muista uutislähteistä.

Uutisia nuoret seuraavat kohtalaisen vähän. Uutisia luetaan erityisesti silloin, jos tapahtumat sijoittuvat lähelle omaa kotipaikkaa, koskettavat nuorten harrastuksia tai koulunkäyntiä tai ovat niin suuria puheenaiheita, että niistä tahdotaan olla sosiaalisissa tilanteissa kartalla.

Läheisistä aiheista lukeminen esimerkiksi paikallislehdestä on hyvää harjoitusta uutisten seuraamiseen ja luotettavuuden arvioinnin kehittämiseen. Paikallisista uutisista löytyy yleensä helposti vertailutietoa, paikalla olleen silminnäkijähavaintoja tai asiasta tietävän kommentteja, mikä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista.

Epäuskottavilta kuulostavien uutisten kyseenalaistaminen korostuu erityisesti kauempana sattuneissa tapahtumissa. Näinä ”vaihtoehtoisten faktojen”, valeuutisten ja infosodankäynnin aikoina mediakriittisyyden ja medialukutaidon tärkeys on korostunut entisestään.

On tärkeää – niin nuorille mutta myös vanhemmille – oppia erottamaan oikea uutinen väärästä sekä arvioimaan onko juttu totta vai tarua.