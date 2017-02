Pullakahvit ja tanssi vetivÃ¤t puoleensa

Pullakahvi-residenssi on tanssitaitelija Jukka Ristolaisen improvisoitu tanssiperformanssi, joka yhdistää tanssin ja ihmisten kohtaamisen perinteiseen kahvitteluun. Konseptiaan Ristolainen on kuljettanut maan eri puolille. Myös moniin yksityiskohteihin hän on taiteensa vienyt. Viime viikolla Ristolainen residensseineen majoittui Kangasniemen rantatorin infopisteeseen.

Ristolaisen liike pääsi kunnolla vauhtiin, kun paikalle saapuivat Esa ja Tarja Orre. Muusikko-säveltäjä Esa loihti Fenderistään musiikin tunnelmat ja Tarja eläytyi mukaan Ristolaisen liikkeeseen. Esa Orren jatsahtavat improvisaatiot olivat tehokkaita, mutta varsinainen tähtihetki koitti, kun kitaran kieliltä irtosi juureva blues.

– Tämä minuun uppoaa aina, huokasi Ristolainen, ja antoi liikkeen viedä.

Pullakahvi -residenssi on Taiteen edistämiskeskuksen tukema tanssin ja kohtaamisen konsepti. Rantatorilta Ristolaisen pullakahveineen voi löytää vielä uudelleenkin kevään mittaan.

– Mitään tarkkoja aikoja en osaa sanoa, mutta jos infopisteen edustan nuotioista nousee savu, olen paikalla.