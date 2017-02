Milja Halttunen voittoon HÃ¤meenlinnassa

Kalskeen Milja Halttunen otti voiton viime viikonloppuna Hämeenlinnassa käydyissä ampumahiihtokisoissa. N17-sarjan voitto tuli lähes nappisuorituksella, kun Halttuselle tuli vain yksi ohilaukaus pystypaikalla. Miljan taakse jäi muun muassa sarjan moninkertainen Suomen mestari Jatta Tuominen Hollolasta.

Sunnuntaina kisatussa 6 kilometrin takaa-ajossa hiihti voittajaksi kotiladullaan kisannut Ahveniston Kaisa Keränen (1+0+2). Milja Halttunen hiihti tämänkin kisan hyvin ja sijoittui toiseksi 1,46 minuuttia Keräsestä jääneenä. Takaa-ajokisassa ammunta tuotti Miljalle hiihdettävää lisämatkaa viiden sakkokierroksen (100 m) verran ja varsinkin toisella makuupaikalla oli ongelmia latauksen ja tuulen kanssa, kun kolme taulua jäi kaatamatta.

Kalskeen ampumahiihtäjät ovat kilpailleet alkutalven kilpailuissa vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on tullut hyviäkin sijoituksia, kuten esim. Emma Hirvosen toinen sija Jalasjärven kansallisissa, välillä on sujunut heikommin. Useat kilpailijat ovat sairastelleet, mikä on tietysti vaikuttanut sekä harjoitteluun että kilpailumenestykseen. Onneksi tilanne näyttää nyt jo paremmalta, kun talven tärkeimmät kilpailut ovat pian edessä.