Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kokoomus (42 % pitää osaavana ja kyvykkäänä), SDP (41 %) ja keskusta (40 %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat ja kyvykkäimmät puolueet kunta-asioissa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa. Perussuomalaiset pärjäävät kyselyssä heikosti. Vain vajaa viidesosa (19 %) väestöstä pitää perussuomalaisia kyvykkäänä kunta-asioissa. Vihreät (27 %), vasemmistoliitto (22 %) ja RKP (21 %) kiilaavat kyvykkyydessä perussuomalaisten ohitse. Perää pitävät kristillisdemokraatit (14 %).

Edellisen kerran puolueiden osaamista ja kykyä kunta-asioissa mitattiin vuonna 2013. Kaikkien puolueiden kunnallispoliittinen osaaminen on tulosten mukaan parantunut aiemmasta. Eniten kasvojaan asiassa ovat kohentaneet vihreät (+13 %-yksikköä), SDP (+12 %-yksikköä) ja kokoomus (+11 %-yksikköä).

Miehillä ykköspuolueet ovat Kokoomus (47 %) ja Keskusta (45 %). Naisten ykkönen on SDP (41 %). AKAVA:n ja STTK:n jäsenten piirissä Keskusta, Kokoomus ja SDP ovat käytännössä tasoissa kyvykkyysarviossa. SAK:ssa kärjessä on SDP ja seuraavilla sijoilla ovat Vasemmistoliitto ja Keskusta.

Nuorten, alle 30-vuotiaiden, keskuudessa näkemykset ovat samansuuntaisia kuin koko väestön parissa. Eniten ”kuntaääniä” nuorilta saavat Kokoomus (35 %), SDP (35 %) ja Keskusta (34 %). Vihreät pitävät nuorten keskuudessa neljättä sijaa (26 %). Perussuomalaisia nuoret eivät erityisesti noteeraa (12 %).

Ikääntyneiden, yli 60-vuotiaiden parissa kärkeen asettuvat keskusta (52 %) ja kokoomus (52 %). SDP on tässä ikäluokassa kolmanneksi paras kuntapuolue (46 %).

Asuinalue on yhteydessä näkemyksiin kyvykkäistä kuntapuolueista. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vihreät kisaavat tasavahvasti osaavimman kuntapuolueen asemasta kokoomuksen ja SDP:n kanssa. Kun liikutaan Uudeltamaalta ylöspäin, vaihtuu vihreiden tilalle keskusta. Itä- ja Pohjois-Suomessa keskusta on lähes suvereenissa asemassa.