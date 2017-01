Kalskeen historiateos julkistetaan tÃ¤nÃ¤Ã¤n

Kalskeen historiateos Kalske 113 – Suomi 110 julkistetaan tänään lauantaina kunnantalolla.

Teos kertoo Kalskeen ja sen urheilijoiden saavutuksista vuodesta 1904 vuoteen 2016.

Kirja ei ole kuiva historiateos, vaan urheilukirja, jossa on muun muassa 34 urheilijan ja valmentajan haastattelut. Kirjassa onkin kannanottoja valmennuksen ja suomalaisen urheiluelämän kehittämiseksi.

Kirjaan on koottu tiedot Kalskeen urheilijoiden saavutuksia. Kirjassa myös analysoidaan sitä, miten on mahdollista, että maalaisseura on yltänyt urheilun maailmassa koviin saavutuksiin.

Historiateoksen on koonnut tietokirjailija, kunnallisneuvos Osmo Kärkkäinen.

Kalske 113 – Suomi 100 -kirjan julkistamistilaisuus launtaina 28.1. klo 13 Kunnantalolla.