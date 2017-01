Kuntalaisaloite valtuustoon helmikuussa

Otto Mannisen koulun lakkautus on edelleen pahasti hiertävä kivi kangasniemeläisen päätöksenteon kengässä. Viime vuoden huhtikuussa kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa koulun. Useat kunnanvaltuutetut ja kyläaktiivit eivät tuohon päätökseen tyytyneet. Kesän ja syksyn aikana kyläparlamentti keräsi yli 500 nimeä kuntalaisaloitteeseen, jossa vaadittiin kansanäänestyksen järjestämistä kouluverkosta ja Otto Mannisen koulun lakkautuspäätöksen tuomista uudelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kiivas keskustelu aiheesta sai jatkoa viime viikolla, kun kunnanhallitus käsitteli kuntalaisaloitetta. Hallitus päätti saattaa aloitteen valtuustolle tiedoksi, ja katsoi kantanaan, että kansanäänestykseen ja koulun lakkautuspäätöksen uuteen käsittelyyn ei ole aihetta.

Hallituksen päätöksen tulkittiin tarkoittavan, että kuntalaisaloite ei etene lainkaan valtuuston käsittelyyn. Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen kiistävät tuollaisen tulkinnan.

– Asia tuodaan valtuustoon helmikuussa. Hallitus on oman kantansa ilmaissut, valtuustolla on kaikki valta käsitellä asiaa ja päättää mitä tahtoo, sanoo Nykänen.

Luukkosen mukaan kuntalaisaloitetta ei ole pyritty torppaamaan tai sen etenemistä valtuustoon estämään. Pikemminkin nyt on toimittu päin vastoin.

–Valtuustolle asia viedään etupainotteisesti jo nyt, vaikka kuntalain mukaan aikaa prosessiin voisi käyttää kuusi kuukautta. Myös tuohon nimilistaan on suhtauduttu positiivisesti. Vaikka listan nimistä vain osalla on mukana sotu-tieto, on haluttu tulkita niin, että listan nimet ovat kangasniemeläisiä.

Nykäsen mukaan kunnanhallitus ottaa kuntalaisaloitteen seuraavassa kokouksessaan vielä uuteen käsittelyyn.

– Koska asiasta on nousi kohu ja syntyi käsityksiä, että valtuusto ei aloitetta käsittelisi, on paikallaan ottaa asia hallituksessa uudelleen esille. Muotoilemme pykälän uudelleen niin, että kaikille käy selväksi, että asia tulee esille seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Kangasniemen valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 13. helmikuuta.

Kyläparlamentin puheenjohtaja Mika Laitinen sanoo, että hallituksen viimeviikkoinen päätös on aiheuttanut hämminkiä.

–Ristiriitaisin tuntein hallituksen päätöstä on luettu. Kuntalaisaloite on osoitettu valtuustolle, ei hallitukselle. Edellytämme siksi, että aloite saa valtuustossa kunnollisen käsittelyn.

–Hallituksen päätöksestä olemme täällä sorvamassa oikaisuvaatimusta. Kysymys kouluverkosta on tärkeä eikä sitä voida tuollaisella ylimalkaisella hallituskäsittelyllä ohittaa.

Laitisen mukaan kyläparlamentin väki on valmistellut aloitettaan huolellisesti ja asiantuntijoita kuullen.

– Olemme tässä liikkeellä vakavin mielin ja demokratiaa kunnioittaen. Toivomme, että hankkeemme saisi valtuustossa arvoisensa vastaanoton ja käsittelyn. Lastemme tulevaisuus ja kunnan kouluverkon kohtalo ansaitsevat kunnollisen keskustelun.