Hallitus muotoili päätöksen huonosti

Kunnanhallitus teki viime viikolla päätöksen, jonka mukaan marraskuussa jätetyssä kuntalaisaloitteessa esitettyä kansanäänestystä ei järjestetä, vaan kyläkoulujen verkostoa koskeva asia on loppuunkäsitelty.

Hallitus tyytyi merkitsemään aloitteen tiedoksi ja päätti esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös, ja ennen kaikkea sen muotoilu, tyrmistytti aloitteen laatijat ja suuren osan kunnallispoliitikoista.

Valtuutetut ja aloitteen 511 allekirjoittajaa lukivat päätöksen niin kuin se oli kirjoitettu: asia on kunnanhallituksessa loppuunkäsitelty. Piste.

Päätöksestä sai kuvan, että kuntalaisten laajan joukon laatima aloite ei johda kunnassa mihinkään, vaan valtuustolle alun perin osoitettu aloite tylysti ohitetaan.

Kuntalain mukaan kuntalaisaloite pitää viedä valtuuston käsittelyyn 6 kuukaudessa. Valtuutetut kyselivät aloitteen perään jo joulukuun kokouksessa. Tuolloin sen luvattiin tulevan käsittelyyn todennäköisesti helmikuussa.

Käsittelyyn se valtuustossa tuleekin. Kovaa palautetta saanut kunnanhallitus on jo sopinut, että päätös käsitellään ja muotoillaan uudestaan. Kunnanhallitus ei voi kävellä valtuuston yli, vaan lopullinen sananvalta on valtuutetuilla.

Hallituksen päätöksen sisältöön uudella käsittelyllä tuskin on vaikutusta. Jos kunnan viranhaltijat ja hallitus katsovat, että Otto Mannisen koulun lakkauttamispäätöksen kuulemiset on jo tehty eivätkä päätöksen perusteet eivät ole muuttuneet, ”vaikuttamismahdollisuuden varaaminen” eli kansanäänestys ei ole tarpeen.

Sen sijaan valtuustossa aloitteen käsittely voi saada aikaan vilkkaan keskustelun.

Kylät ovat heränneet ja yhdistäneet voimiaan. Ne pyrkivät osoittamaan, että kunnan elinvoima syntyy taajaman lisäksi elävästä haja-asutusalueesta ja sen palveluista.

Kyläkoulu merkitsee ympäristölleen paljon muutakin kuin paikkaa aloittaa oppivelvollisuuden täyttäminen. Varsinkin Hokassa koulun ympärille on rakentunut palveluja, jotka hyödyttävät niin kyläläisiä kuin vapaa-ajan asukkaitakin.

Kyläkoulujen puolustajat kyseenalaistavat koulujen lakkauttamisesta syntyvät säästöt. Otto Mannisen koulun lakkauttamisessa epäillään myös oppilasennusteiden paikkansapitävyyttä.

Oman värinsä kuntalaisaloitteen käsittelyyn tuo ajankohta. Kyläkouluja koskeva keskustelu käydään juuri kuntavaalien alla.

Valtuustossa saattaa sukeutua aloitteesta keskustelu, jonka lopputulosta ei voi etukäteen arvata.