Jari Karttunen sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi

Kunnanhallitus on valinnut Kangasniemen kunnan uuteen sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jari Karttusen 1.2. alkaen. Jari Karttunen työskentelee Kuopiossa Puijonsarven koulun rehtorina. Hän on työskennellyt myös muun muassa Juankosken sivistysjohtajana.

Kunnanhallitus katsoi, että Karttunen on tehtävään sopivin ja pätevä hakija. Varalle kunnanhallitus valitsi FT Mika Huovisen.

Virkaa haki kaikkiaan 37 henkilöä, joista kuusi haastateltiin.

