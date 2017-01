Kangasniemen yksityismetsien kÃ¤yttÃ¶aste EtelÃ¤-Savon kÃ¤rkeÃ¤

Puukauppa kävi hyvin Kangasniemellä vuonna 2016, kerrotaan Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäestä. Kangasniemen yksityismetsistä myytiin puuta noin 484 000 kuutiota eli 5,8 kuutiota per hehtaari. Käyttöasteena tämä on 105 prosenttia, joka on koko Etelä-Savon kärkeä. Pieksämäellä yksityismetsien käyttöaste oli 86 prosenttia. Koko Kangasniemi-Pieksämäki MHY:n toiminta-alueen yksityismetsien käyttöaste oli 95 prosenttia.

Päättynyt vuosi oli metsäteollisuuden puunkäytön ennätysvuosi, kuten Kangasniemellä puukaupassa. Kantorahatuloja Kangasniemen yksityismetsistä kertyi 17,4 miljoonaa euroa eli 210 euroa hehtaarilta.

Metsähoitoyhdistys ennustaa alkaneelle vuodelle edelleen kasvavia puukauppamääriä. Sahateollisuudella ovat puuvarastot alhaisella tasolla.

– Metsänomistajien kannattaa tarjota talvikohteita myyntiin, sillä ostajilla on talvikorjuukohteille tilaa ja tarvetta. Erityisesti kuusitukin hyvä kysyntätilanne kannattaa käyttää hyväksi, kehottaa toiminnanjohtaja Ismo Kallio.

Kuitupuun kysynnässä uusien laitosten puunkäyttö alkaa selvemmin näkyä vuoden toisella puoliskolla. Mäntykuitupuun tarve on talvikaudella hyvä, kuusen menekin odotetaan paranevan syksystä alkaen. Koivukuitupuun tilanne on vaikea. Koivukuidun käytön loppuminen Varkaudessa johti ylitarjontaan, eikä korjausta ole lähiaikoina näkyvissä.

Metsänhoitoyhdistys kehottaa, että hyvästä kysyntätilanteesta johtuen myyntikohteet kannattaa kilpailuttaa. Ostajien välillä on selkeitä eroja sekä hinnoittelussa että tukin katkonnassa.