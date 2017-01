Meillähän on se kaikki!

”Matkailijoiden kerma saapuu yksityiskoneilla Lappiin ja vaatii revontulia” otsikoi Helsingin Sanomat alkuviikosta. Yksittäinen matkailija voi kuulemma ostaa matkailupalveluja jopa 30 000 eurolla. Aasialaisia virtaa Lappiin puhtaan luonnon ja puhtaan ilman perässä. Viime viikolla joku vertaili, miten loma Lapissa tulee kalliimmaksi kuin loma Las Vegasissa.

Tästä päästään yhteen lempiaiheeseeni, suomalaisten kykyyn arvostaa sitä, mitä meillä on. Mitä sitten, että loma Lapissa maksaa enemmän kuin Vegasissa? Tietysti jos sinulla on kiire naimisiin, niin ymmärrän tuon arvostuksen. Muuten en niinkään, sillä kyse on enemmän siitä, että emme osaa pitää hinnan arvoisena sellaista, mikä on meille itsestään selvää. Puhdas luonto, puhdas ilma, rauha, lumi.

Lumen kanssa taitaa näillä Kangasniemen leveyksillä valitettavasti olla vähän niin ja näin, ainakin ennen tammikuuta, mutta noita muita meiltä löytyy kyllä siinä missä Lapistakin. Ja lumen sijasta meillä on järvet ja talvella niiden päällä jäätä. Muualta tulleet ovat hämmästelleet kangasniemeläistä palvelua, palvelutasoa ja luontoa, mutta tuntuu, että me kantaväestö emme tahdo nähdä metsää puilta. Paikalliselta mökkiyrittäjältä olen oppinut, miten haltioissaan ulkomaalaiset ovat pimeästä ja hiljaisesta talvesta. Just siitä, kun ei tapahdu mitään.

Sesongin jatkaminen on ollut puheenaiheena sen parikymmentä vuotta, kun olen Kangasniemellä asunut. Minusta tuntuu siltä, että meidän ei kannata yrittääkään puhutella suomalaisten massoja Kangasniemen talvitekemisellä. Ihmisiä ei nyt vain riitä tänne silloin kun porukat ovat töissä, sillä talven lyhyiden lomahetkien osalta me jäämme toiseksi niille kohteille, missä on laskettelurinteet ja se kylpylä.

Sen sijaan meillä on jotain, mitä puuttuu sieltä, missä sitä talvitekemistä ja sen myötä myös lomailevaa kansaa on yllin kyllin: kun mennään taajamasta vain muutama kilometri sivuun, meillä on talvella hiirenhiljaista ja pilkkopimeää! Ei ole katuvaloja ei, eikä juuri liikennettäkään. Kamalan tylsää useimpien paikallisten mielestä, mutta kiinalainen, joka ei koskaan ole valosaasteelta nähnyt edes tähtiä taivaalla, on luultavasti myyty hengittäessään raitista pakkasilmaa jäätyneen veden päällä kävellen.

Mitä jos ympärivuotisen juhannusviikon perään haikailemisen sijaan tuotteistammekin hiljaisuuden ja haemme talvikaudella vajaakäyttöisille mökeille asukkaat ulkomailta? Eihän me sitä juhannushulinaa jakseta itsekään koko vuotta, maalaisia kun ollaan.