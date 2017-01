Julkisten asiakirjojen hankinta voi olla hankalaa

Kangasniemen kunnan vanhustenhuollon ympärivuorokautisista palveluista oli tehty epäkohtailmoituksia vuonna 2013. Niiden johdosta Mikkelin Seudun sosiaali- ja terveystoimesta tehtiin yksiköihin tarkastuskäynti 7.2.2014. Pyysin silloiselta perusturvajohtajalta valvontakäynnistä tehdyn muistion, julkisena asiakirjana, luettavakseni. Asia kiinnosti minua sekä ko. yksiköissä työskennelleenä, että luottamushenkilönä. Muistiota ei meinattu antaa minulle – vasta kerrottuani että kyseessä on julkinen asiakirja, sain sen.

Valvonnan kohteena oli neljättä kymmentä asiaa/toimintoa, joista useammasta tarkastuskäynti paljasti hyvinkin perustavanlaatuisia puutteita. Korjaamista vaativat asiat liittyivät lähinnä johtamiseen, lakisääteisten ohjeistusten olemassaoloon ja noudattamiseen, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen sekä kuntouttavan ja virikkeellisen työotteen toteutumiseen. Tällaiset resursseihin, ajankäyttöön ja vastuiden epäselvyyksiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat hoitajille turhaa kuormittumista, joka ei voi olla vaikuttamatta työn tulokseen. Raportin mukaan ilmenneet puutteet tuli korjata vuoden 2014 aikana.

Koska asia jäi kiinnostamaan minua, lähestyin jälleen kuntaa maaliskuussa 2015. Pyysin saada nähtäväkseni raportin, jossa kuvataan mainittujen puutteiden korjaaminen. Sain vastaukseksi, että ”Työtä tehdään koko ajan, mutta koottua raporttia ei ole.”

Tämä herätti minussa hoiva- ja suunnittelutyön ammattilaisena ihmetystä: puutteita löytyi useilta toiminnan tasoilta (suunnittelusta, koordinoinnista, ohjeistuksista, toteuttamisesta, arvioinnista), mutta suunnitelmaa niiden korjaamisesta ja dokumenttia kuntoon saatetuksi tulemisesta ei ole. Työtä kerrotaan tehdyn koko ajan mutta ei ole kirjattu sitä mitä kukin tekee, millä resursseilla, miten onnistumista arvioidaan, ja niin edelleen?

Kuntien toiminnan julkisuuteen liittyvät puutteet ovat nousseet julkisuuteen hiljattain. Asiasta tehty tuore tutkimushanke (esim. Aleksi Koski ja Heikki Kuutti: Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa. Tietopyyntöihin vastaaminen, 2016) paljastaa, että monet kunnat laiminlyövät velvollisuuttaan antaa julkisia tietoja niitä pyytäville. Raportin innoittamana päätin vielä kerran lähestyä Kangasniemen kuntaa sen selvittämiseksi, onko em. valvontaraportissa havaitut puutteet korjattu ja myös dokumentoitu. Pyysin jälleen saada olettaakseni olemassa olevan, asiaa koskevan dokumentin, luettavakseni, ja tein asiasta tietopyynnön joulukuussa 2016.

Nyt pyyntööni vastattiin lähettämällä kaksi sosiaali- ja terveystoimeen liittyvää asiakirjaa, jotka eivät käsitelleet tietopyyntöäni koskevaa asiaa. Kerrottuani väärien asiakirjojen saamisesta, asiani ohjattiin vt. perusturvajohtaja Eeva Häkkiselle – joka siis oli kaksi vuotta sitten asiasta häneltä tiedusteltuani vastannut, että ”Työtä tehdään koko ajan.” Varmistaakseni sen, että vastaanottajalle on selvää mitä tietoa haluan, tarkensin tietopyyntöni sisällön: haluan saada nähtäväkseni dokumentit joissa ilmenee, miten vanhustenhuollossa havaitut puutteet on korjattu, ja että ne ylipäätään on korjattu. Voisi kai olettaa, että asiasta on kirjalliset merkinnät. Jos ei ole, miten voidaan olla varmoja siitä että kaikki oleellinen on tehty, ja että toisaalta päällekkäistä työtä ei ole tehty? Kirjalliset dokumentit ovat edellytys myös luottamushenkilöiden toiminnalle.

Odotin tietoa asiani käsittelyn etenemisestä parisen viikkoa; hallintolain mukaan tieto asiasta on annettava muutaman päivän kuluessa tietopyynnöstä. Lähestyin siis kuntaa jälleen. Nyt vastaus tuli samantien. Viesti oli seuraava: kunnan perusturvan asiakirjoista ei löydy yksiselitteistä asiakirjaa valvontakäynnillä havaittujen puutteiden kuntoon saattamisesta. Tosin jotain tietoa kerrottiin löytyvän pöytäkirjoista ja työpaikkakokousten muistioista, joita on mahdollista päästä tutkimaan. Ja, että toiminnan kehittäminen on nyt siirtynyt Essotelle, josta voi asiaa tiedustella.

Tieto valvontaraportissa havaittujen puutteiden kuntoon saattamisesta jäi siis saamatta. Se joka kokee asian omakseen, jatkakoon tästä, yhteistyössä toiminnasta vastaavan tahon kanssa. Kyseessä on kuitenkin yhteinen asia, joten viestit ja yhteistyötarjoukset kentältä otetaan varmasti kiitollisena vastaan.

Suvi Laakkonen

YTM, lähihoitaja

Jyväskylä