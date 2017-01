Digi hyÃ¶dyttÃ¤Ã¤ haja-aluetta

Valtiovarainministeriö on asettanut Auta-hankkeen kehittämään maahan asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla. Toimintamallilla autetaan digitaalisten palvelujen käytössä asiakasta, joka ei itse osaa käyttää digitaalisia palveluja.

Pertunmaalla ja Hartolassa alkaneessa pilottiprojektissa ikäihmiset ja mm. omaishoitajat saavat käyttöönsä taulutietokoneet. Kokeilu alkaa kattavalla opastuksella. Se luvataan tehdä kädestä pitäen neuvoen. Monista aiemmista hankkeista poiketen tarkoitus edetä muutenkin jalat maassa.

Niin vältetään yleinen ongelma, jossa isovanhemmille ostetaan tabletti, mutta ei muisteta eikä jakseta opettaa sen käyttöä. Vaarana on, että tabletti jää silloin hyllylle käyttämättömänä pölyttymään.

Taulutietokone on oivallinen ja perinteistä tietokonetta sopivampi väline ikäihmisten käyttöön. Laitteessa on vain muutama opeteltava nappula. Sen voi kuljettaa mukanaan keittiöstä kamariin siirtyessä tai reissuun lähtiessä.

Näytöstä löytyy muun muassa kuvake, jota painamalla käyttäjä voi ottaa yhteyttä lapsenlapsiin ja ystäviin. Tietokone ei korvaa ystävää, mutta se lyhentää yksinäisen päivää ja avaa ikkunoita maailmaan.

Yksi tärkeimpiä opeteltavia asioita hankkeessa on verkkopankissa asiointi. Pankin sähköisten palvelujen käyttö on yksi tärkeimpiä asioita, joita niin ikäihmiset, mutta myös nuoret nykymaailmassa tarvitsevat.

Yhteiskunnan keskeiset palvelut ovat viime vuosina digitalisoituneet nopeasti. Kehitys jatkuu, ja muun muassa osa terveydenhoidon palveluista on siirtymässä sähköiseksi. Yhteiskunnassa on vaikea toimia sujuvasti, jos ei ole perehtynyt digitaalisten palvelujen käyttöön.

Moni ikäihminen nostaa kätensä pystyyn uuden tekniikan edessä. Joillekin uuden opettelu voikin olla haastavaa tai he eivät yksinkertaisesti halua paneutua tietokoneiden maailmaan. Onneksi seniorikansalaisille on kuitenkin tarjolla apua netin ja digitaalisten palveluiden käyttöön sekä digitaalisen lukutaidon kehittämiseen.



Hartolan ja Pertunmaan pilottihanketta luotsaavan LinkkiTiimin Marko Tommola on sanonut, että digitaaliset palvelut hyödyntävät eniten nimenomaan haja-alueen asukkaita. Verkko hävittää pitkät etäisyydet, jotka maalta on kasvukeskuksiin. Moniin yhteiskunnan palveluihin pääsee käsiksi kotisohvaltaan. Digin avulla voidaan kohentaa elämänlaatua.