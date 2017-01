Kuntalaisaloite ei ole etenemÃ¤ssÃ¤ kansanÃ¤Ã¤nestykseen

Kuntalaisaloite kouluverkon puolesta ei ole etenemässä kansanäänestykseen. Asiasta päätti kunnanhallitus maanantaisessa kokouksessaan. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että kuntalaisille on varattu vaikuttamismahdollisuus kouluverkkoasiassa jo viime keväänä Otto Mannisen koulu lakkauttamisen valmistelun yhteydessä.

Kuntalaisaloitteessa vaadittiin myös Otto Mannisen koulun lakkauttamisen tuomista uudelleen valtuuston käsittelyyn ja lakkautuspäätöksen kumoamista. Kunnanhallitus katsoo, että asia on loppuunkäsiteltu, koska asiasta on olemassa kunnanvaltuuston lainvoimainen päätös. Kunnanhallitus päättikin merkitä kuntalaisaloitteen tiedoksi ja esittää sen edelleen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.