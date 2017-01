Komea korppiveistos lehahti kunnantalon aulaan

Kunnantalolla asioivat ovat voineet ihastella aulassa olevaa komeaa korppia ja muita puuveistoksia. Kyseessä on 39-vuotiaan kangasniemeläisen Meri-Piia Sormusen artesaaniopintoihin liittyvä näyttely. Näyttelyn päätyö on Korpin sulka -niminen puuveistos, joka on Sormusen opintojen näyttötyö.

Mannilassa asuva Meri-Piia Sormunen opiskelee puualan artesaaniksi Mikkelin ammattiopisto Esedussa. Kaksivuotiset opinnot hän aloitti tammikuussa 2016 ja valmistuu joulukuussa 2017.

– Veistotaltan otin koulussa ensimmäistä kertaa käteeni, Sormunen kertoo.

Hän innostui puuveistosten tekemisestä niin, että kävi puunveiston viikonmittaisen lyhytkurssin Tuusulassa Pekka Halosen taideakatemiassa.

Korpin sulka symboloi luovuutta ja osaamista, asioita jotka ovat puuta veistäessä hänelle tärkeitä.

Aikaa Korpin sulan veistämiseen hän käytti noin 350 tuntia.

– Olen ehtinyt ajatella tätä veistäessä vaikka mitä, ja olen ollut hyvällä ja huonolla tuulella. Kaikki ne tunteet ja ajatukset on naputeltu tähän veistokseen. Siihen on tullut hyvin henkilökohtainen suhde.

Ensi maanantaina veistos arvioidaan ammattiopiston näyttökokeessa. Henkilökohtaiseksi muodostuneen työn vieminen arvosteltavaksi jännitti Sormusta aluksi.

– Kun sain sen tehtyä valmiiksi olin niin iloinen siitä, että tuomareiden arvostelu ei niin paljon paina, eikä se vaikka antaisivat siitä ykkösen. Tiedän tehneeni parhaani ja muutahan ei voi tehdä kuin parhaansa.

Piia-Sormusen puuveistoksia voi käydä ihailemassa kunnantalon aulassa tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina kunnantalon aukioloaikoina sekä perjantaina kello 12 saakka.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä tai Kunnallislehden näköislehdestä.