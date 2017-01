Veteraaneille villasukkia ja lämpimiä ajatuksia

Marraskuusta alkaen ovat Käsimäessä puikot kilisseet harmaan, sinisen ja valkoisen villalangan parissa. Anja Reinikaisen näppärissä käsissä valmistuu veteraaneille juhlavuosisukkia pari jos toinenkin.

– Kuulin tästä syksyllä ystävältä ja piti paukuttaa ensin mattokangas alakerrassa pian loppuun. Niin mielenkiintoiselta ja tärkeältä tämä hanke vaikutti.

Anja käyttää nettiä ja hän liittyi Facebookin ”Veteraaneille villasukat, Suomi 100 vuotta” –ryhmään. Sieltä hän löysi tarkat ohjeet niin neulomiseen, vyöttämiseen, ilmoittamiseen ja kuin keräyspaikkoihinkin liittyen.

”Veteraaneille villasukat, Suomi 100 vuotta” Facebook-ryhmän on perustanut oululainen Jaana Willman, ja hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta.

Tällä hetkellä mukana on noin 8 000 jäsentä. Hankkeen tavoitteena on lahjoittaa 18 000 sukkaparia syksyyn mennessä jäljellä oleville sotiemme veteraaneille ja rintamapalvelustunnuksen saaneille naisille.

Anja Reinikaisella meneillään on 14. sukkapari.

– Tämä on kunniatehtävä. Neulon niin monta paria kuin on tarvis.

