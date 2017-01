PieksÃ¤mÃ¤en Teatteri vierailee nÃ¤ytelmÃ¤llÃ¤ Huhtikuu tulee

Pieksämäen Teatteri vierailee Kangasniemellä tulevana viikonloppuna näytelmällä Huhtikuu tulee.

Huhtikuu tulee on Mika Waltarin kirjoittama komedia, jonka on Pieksämäen Teatterille ohjannut Tuomo Salmela. Se kertoo perheestä, jonka isä on menestyvä tuomari Avovirta ja aina poissa.

Perheen äidillä rouva Avovirralla ei ole juuri mitään tekemistä, kun lapsetkin ovat jo isoja. Laiminlyötynä äiti lähtee etsimään itselleen seikkailua ja rakastuu Jaakko Huhtikuuhun. Perheen lapset ja isä alkavat etsiä erilaisia keinoja pitääkseen perheen koossa. Lopulta pelastusoperaatioon yhtyvät sekä äidin rakastaja, että isän sihteeri. Soppa on valmis ja Pieksämäen Teatteri kokkaa siitä hauskan farssimaisuutta hipovan näytelmän.

Näytelmässä tuomari Avovirtaa näyttelee Pekka Seppä, rouva Avovirtaa Anne Janhunen ja Jaakko Huhtikuun roolin tekee Jouni Kurikka. Tuomarin sihteeriä neiti Terästä näyttelee Tanja Kauranen ja perheen lasten rooleissa nähdään Olga Avila ja Pasi Hiltula.

Pieksämäen Teatterin vierailu Huhtikuu tulee lauantaina 14.1. klo 16 Kangasniemi-salissa.