VÃ¤estÃ¶nsuojiin mahtuu noin joka viides kangasniemelÃ¤inen

Uudessa Kansis-keskuksessa on tiloja, joiden varsinaista käyttöönottoa ei toivota koskaan tapahtuvaksi. Uuteen yläkouluun on rakennettu nimittäin myös kaksi väestönsuojaa.

Väestönsuojan tehtävä on antaa ihmisille suoja räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, kemiallisilta taisteluaineilta sekä ionisoivalta säteilyltä. Väestönsuojat muodostavat Suomen väestönsuojelun rakenteellisen osan.

– Väestönsuojien rakentaminen on säädelty pelastuslaissa. Jos rakennus täyttää tietyt kerrosalat, täytyy siihen rakentaa väestönsuoja. Raja on yli 1200 neliötä, eli jos rakennus on sitä suurempi, siihen täytyy rakentaa väestönsuoja, kertoo Etelä-Savon Pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti.

Väestönsuojat ovat kyseisessä rakennuksessa oleileville suojaksi tarkoitettuja määrätyissä vaaratilanteissa eli lähinnä poikkeusoloissa. Väestönsuojat jaetaan neljään luokkaan, joita ovat K, S1, S3 ja S6 -luokat. Näistä K on kevyin ja S6-luokan väestönsuoja on järein.

Uuden yläkoulun väestönsuojat ovat S1-luokan väestönsuojia.

Kangasniemellä on tällä hetkellä 21 väestönsuojaa, joista kaksi on S1-luokan suojia ja 19 K-luokan suojia. Näistä väestönsuojista löytyy suojapaikka 1108 henkilölle. Kangasniemen väestönsuojien määrä on verrattain suuri, sillä Suomessa on edelleen kuntia, joissa ei ole yhtään väestönsuojaa.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä tai Kunnallislehden näköislehdestä.