LÃ¤hipoliiseista tuli vakituista toimintaa

Lähipoliisit säilyvät katukuvassa, vaikka vuosien 2015 ja 2016 aikana Kangasniemellä, Sulkavalla, Puumalassa, Hirvensalmella ja Pertunmaalla toteutettu lähipoliisikokeilu ei enää jatku. Ylikomisario Petri Isokuortti kertoo, että kokeilun aikana lähipoliiseista saatiin niin hyviä kokemuksia, että toiminnasta on nyt tullut vakinaista. Koko Etelä-Savon ja Varkauden alueella toimii nykyisin kahdeksan hengen ryhmä, jonka toimintamalli on haettu lähipoliisityöstä.

– Lähipoliiseista meille on tullut sähköpostiinkin runsaasti palautetta. Ihmisten mielestä on erittäin positiivinen asia, että poliisit näkyvät kirkonkylillä ja erilaisissa tapahtumissa., sanoo Isokuortti.

Lähipoliisiryhmä tekee Isokuortin mukaan monipuolista poliisityötä, johon sisältyy valvontaa ja tutkintaa. Lisäksi työssä korostuu ennaltaehkäisevä työ, joka pitää sisällään mm. yhteistyötä kuntien nuorisotoimen kanssa.

– On tärkeää, että tämän järjestelyn ansiosta poliisi näkyy niilläkin paikkakunnilla, joilla ei omaa poliisiasemaa enää ole. Lähipollareiden tontti on kuitenkin laaja ja ajomatkat pitkiä, joten vanhan nimismiespiirin aikaista systeemiä ei näillä resursseilla saada, sanoo Isokuortti.