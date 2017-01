KaPan kevÃ¤tkausi kÃ¤yntiin tappiolla

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi kevätkauden ensimmäisen sarjaottelunsa viime lauantaina Tehomet Areenalla Lappeenrannasta saapunutta PEPOa vastaan. Maaleja ottelussa saatiin odottaa viimeiseen erään saakka ja kaksi ensimmäistä niistä syntyi PEPOn Jesse Ryhäsen toimesta. Ottelun viimeisen maalin teki KaPan Petri Tynkkynen puolitoista minuuttia ennen peliajan päättymistä. Syöttöpisteet maalista kirjattiin Harri Hämäläiselle ja Jussi Siitoselle. Pelin loppulukemiksi kirjattiin 1-2 (0-0, 0-0, 1-2) ja sarjapisteet matkasivat Lappeenrantaan.

KaPan valmentaja Ville Ikonen kertoo pelitauon jälkeen aina vallitsevan pienen epävarmuuden siitä, miten peli lähtee sujumaan.

– Kokoonpanostamme puuttui myös edelleen tärkeitä pelaajia, mutta saimme silti iskukykyisen ryhmän jalkeille. Pelasimme puolustuksellisesti hyvän pelin, jota myös hyvä maalivahtipeli tuki, Ikonen toteaa.

KaPa on nyt II-divisioonan Savo-Karjalan lohkon neljännellä sijalla. Pistetiliä on mahdollisuus kartuttaa tulevana viikonloppuna, jolloin ohjelmassa on Lieksassa ja Kontiolahdella pelattavat vierasottelut. Seuraavan kotiottelun KaPa pelaa perjantaina 27.1. Kajaa vastaan.

Lue lisää Kangasniemen Kunnallislehdestä tai Kunnallislehden näköislehdestä.