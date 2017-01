Hinnanlaskulla on kÃ¤Ã¤ntÃ¶puoli

Kuluttajat haluavat edullista ja laadukasta ruokaa. Viime vuosina suomalaiset ovat kiinnostuneet entistä enemmän kasvisruuasta ja terveellisemmistä ravitsemustottumuksista.

S-ryhmän ilmoitus vauhdittaa kehitystä alentamalla erityisesti kotimaisten kasvisten hintoja otettiin monessa perheessä tyytyväisenä vastaan.

Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa. MTK-Kangasniemen tuore puheenjohtaja Sirpa Tyrväinen on huolissaan jatkuvan halpuuttamispuheen luomista mielikuvista.

Lisäksi monen viljelijän talous on tiukalla jo nyt. Tuottajat pelkäävät, että hinnanalennus ei siirry kaupan katteisiin, vaan käytännössä se maksatetaan tuottajilla, jälleen kerran.