Hyvinvointikeskuksessa vierailukielto

Ärhäkkä influenssa-aalto on kaatanut suomalaisia petiin joulun jälkeen. THL:n tilastojen mukaan kuluvan talven influenssakausi alkoi poikkeuksellisen varhain ja tauti on levinnyt nopeasti maan eri puolille. Influenssa on ollut myös poikkeuksellisen rajua, mikä on näkynyt terveyskeskusten vastaanotoilla ja sairaaloiden osastoilla.

Essoten Kangasniemen yksikön ylilääkäri Timo Savolainen arvioi, että influenssa-aalto on paikkakunnalla juuri nyt huipussaan.

– Influenssanäytteissä on saatu runsaasti positiivisia löydöksiä ja sairaalan puoli on täynnä. Potilaita on eristyksessä ja lisäksi meillä on päällä vierailukielto, jolla pyritään estämään taudin leviämistä, kertoo Savolainen.

