Puulantori saa uudet kauppiaat Ristiinasta

Eleonoora Karlsson-Seppänen (36) ja Mikko Seppänen (39) aloittavat K-Market Puulantorin uusina kauppiaina helmikuun alussa.

Kauppiaspariskunta tulee Ristiinasta, jossa he ovat vetäneet K-kauppaa viimeiset neljä vuotta. He jatkavat helmikuun ajan myös K-Market Ristiinan kauppiaina työskennellen molemmissa kaupoissa.

Parin tarkoituksena on muuttaa Kangasniemelle heti, kun sopiva koti löytyy. Seppästen perheeseen kuuluvat lisäksi 8- ja 2-vuotiaat tyttäret sekä koira.

– Aiomme tutustua K-Market Puulantoriin ja sen asiakkaisiin rauhassa. Edellinen kauppias Jari Luukkonen on pitänyt ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa kauppaa hyvin, kertoo Eleonoora Karlsson-Seppänen.

Ensi syksynä Puuulantorissa on tiedossa remontti. Se keskittyy lähinnä K-Market-ketjun uuteen ilmeeseen ja väreihin.

Jari Luukkonen jatkaa Puulantorin kauppiaana tammikuun loppuun saakka. Sen jälkeen hän siirtyy kiinteistönomistajaksi vuokraten omistamaansa kauppakiinteistöä Keskolle.

