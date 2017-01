Kangasniemen Pohjola-Norden lopettaa toimintansa

Vuonna 1983 perustettu Pohjola-Norden ry:n Kangasniemen paikallisyhdistys on päättänyt lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa. Aikoinaan hyvinkin vilkkaasti toiminut yhdistys, jossa oli toistasataa jäsentä, on kutistunut viime vuosina alle 20 jäsenen yhdistykseksi. Varsinaisesti aktiivisia toimijoita yhdistyksessä on ollut puolenkymmentä. Toiminnan jatko ei enää tuntunut mielekkäältä.

Paikallisosaston jäsenet siirtyvät automaattisesti Pohjola-Nordenin liiton jäseniksi samoilla jäseneduilla, mikäli he eivät ole muuta yhdistykselle ilmoittaneet. Yhdistyksen varat siirretään rahastoon, josta jaetaan stipendejä keväisin ruotsin opinnoissa kunnostautuneille 7-luokan oppilaille.

Yhdistys kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan.