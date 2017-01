Kangasniemi tekee edelleen muuttovoittoa

Koko vuoden hyvänä jatkunut muuttovoitto on jatkunut edelleen. Tämä käy ilmi tuoreista väestönmuutosten ennakkotiedoista. Marraskuun loppuun mennessä paikkakunnalle on tänä vuonna muuttanut 33 asukasta enemmän kuin on poismuuttaneita.

Koko Etelä-Savossa Kangasniemeä parempaa muuttovoittoa tekee vain Mikkeli, jossa on uusia asukkaita 48 enemmän kuin on poismuuttaneita.

Kangasniemen väkiluku kokonaisuudessaan vähenee, sillä tammi-marraskuussa on syntynyt 25 uutta asukasta ja kuollut 95. Tästä johtuen väkiluku on tänä vuonna vähentynyt 37 hengellä ja kangasniemeläisiä on nyt 5591.