Vanhat kirjat palautettiin uusiin hyllyihin

Maanantai oli suuri päivä sekä Kangasniemen kirjaston asiakkaille että henkilökunnalle. Kauan odotetut uudet tilat saatiin nyt viimeinkin käyttöön. Lähes kaikkien uuteen kirjastoon astuneiden huulilta kuului sama ihastelu: Kylläpäs nyt on hienot tilat. On valoa ja avaruutta. Kirjaston sisustuksen teemana on Puula. Värit toistavat järviluonnon sävyjä, hyllyjen muodoissa näkyvät aallot. Kaikki ihastelut ovat ihan aiheellisia.

Ilo ja onni uusista tiloista loisti myös henkilökunnan kasvoilta.

– Ei sitä tämän paremmin voi kirjastoihminen enää vuottansa aloittaa, huokasi Marjo Hämäläinen kantaessaan kirjapinoja hyllyihin.

Ennen muutto- ja järjestelytaukoa kirjaston väki yllytti kuntalaisia hakemaan jouluksi runsaasti lukemista. Kun maanantaina uuteen kirjastoon palautettiin suuria kirjakassillisia, saattoi huomata, että marraskuista kehotusta oli noudatettu. Seija Väisäsellä ja Raimo Kuusistolla oli kummallakin palautettavanaan runsaasti kirjoja.

– Marraskuussa kävin hakemassa paksun kirjapinon. Ajattelin, että helpotan vähän tyttöjen muuttohommia, selvitti Kuusisto.

– Eihän sitä mökillä paljon muutakaan tekemistä ole, joten tulee luetuksi aika paljon. Eilen illalla luin viimeiset kymmenen sivua.

Uudet tilat olivat kovasti Väisäsen ja Kuusiston mieleen.

– Hienot ja avarat tilat nämä ovat. Ja mukavasti vielä uusi puu tuoksuu, kehui Väisänen.

Kirjasto ennätti olla homeita pakosalla Kappalaisenkujan tiloissa viisi ja puoli vuotta. Vaikka kirjaston väellä on takanaan rankka kuusiviikkoinen kalustojärjestelyiden ja muuton parissa, oli joukon askel kevyt maanantaina.

– Olemme kaikki tosi tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että Kangasniemelle on saatu näin hieno tila, hehkutti kirjastonhoitaja Sari Tulla.

Kappalaisenkujalla kirjasto toimi ahtaissa ja sokkeloisissa tiloissa. Nyt käytössä on avara yhtenäinen tila, jossa hyllyjen väliin on saatu järjestymään niin paljon väljyyttä, että lastenvaunujen tai rollaattoreiden kanssa siellä mahtuu hyvin liikkumaan. Lehtilukusalissa riittää tilaa ja viihtyisyyttä. Sieltä löytyy nyt mm. sohvaryhmä ja keinutuoli. Värikkäältä lastenosastolta löytyy kirjojen lisäksi istuinryhmiä ja pöytätilaa askarteluita ja piirusteluita varten.

Lastenosastolta löytyy myös Niilo-nallen oma koti. Niilo on lapsille tuttu hahmo, koska se kulkee ahkerasti kouluilla yllyttämässä lapsia lukuharrastuksen pariin.

– Niilolla on nyt täällä oma yksiö. Myöhemmin se saa tänne myös veneen. Vene on jo tilauksessa, lupasi Marjo Hämäläinen, Niilon läheisin työkaveri.

Kirjastotoimenjohtaja Sisko Mäkikangas sanoi olevansa tyytyväinen, kun kangasniemeläisille pystytään nyt tarjoamaan avarat tilat, jotka mahdollistavat jatkossa kirjaston toimintojen monipuolisen kehittämisen. Myös henkilökunnan työtiloihin muutto toi väljyyttä.

– Tässä onkin totuttelemista. Kappalaisen kujalla olimme kaikki tiukassa sumpussa. Nyt henkilökunnan tiloissakin on runsaasti työtilaa ja sähköisesti säädettävät työpöydätkin, Mäkikangas kommentoi.

Kirjasto pystyy jo nyt hoitamaan kaikki arkitoimintansa, vaikka aivan kaikki ei vielä valmiina olekaan. Lainaus- ja palautusautomaatti toimii kuten pitää, mutta asiakaspäätteitä, joitakin ohjelmistoja ja pelihuoneen valmistumista joudutaan Sari Tullan mukaan vielä odottelemaan.

– Nyt edetään pienillä askelilla ja pyritään saamaan tämä tila kunnolla haltuun. Siinä riittää nyt tekemistä, että saadaan arjen rutiinit kunnolla pyörimään, sanoi Tulla.