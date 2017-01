Monta hyvää aihetta liputtaa

Vuodenvaihteen vapaat olivat tällä kertaa historiallisen lyhyet. Uusi vuosi ei tuonut ”ylimääräisiä” vapaita arkipyhäpäiviä. Kalenteri tuki näin osaltaan työmarkkinajärjestöjen keväällä solmimaa kilpailukykysopimusta ja sen mukaista vuosityöajan pidennystä… Lloppiainen sentään antaa useimmille yhden vapaapäivän lisää.

Historiallinen on myös vuosi 2017. Kangasniemen kautta aikojen suurin investointi, uusi Kankaisten yläkoulu ja kirjasto, otettiin käyttöön vuoden alussa. Yli 10 miljoonaa euroa maksanut rakennuskompleksi liikuntasaleineen on suunniteltu varsinaiseksi monitoimikeskukseksi, kangasniemeläisten olohuoneeksi. Varsinkin jos kaavailut vanhan käyttökelpoisen osan ottamisesta mm. seutuopiston käyttöön toteutuvat.

Koulu on ylpeilyn aihe muutenkin. Yläkoululaiset ja opettajat ehtivät viettää parakeissa koulun pihassa kolme vuotta ja kärsiä sitä ennen pitkään vanhan koulun sisäilmaongelmista. Nyt nuo vaivat ovat takana. Uusi koulu rakennettiin Terveen talon periaatteilla ja säänsuojassa.

Jokaisen kangasniemeläisen ja kunnassa vierailevan kannattaa poiketa vaikka viihtyisässä kirjastossa katsomassa, mitä kaikille tarkoitettua hyvää on saatu verovaroin aikaan.

Kangasniemen kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuosi alkoi vuodenvaihteessa näyttävällä ilotulituksella ja jatkuu pitkin vuotta sijoitetulla ohjelmalla. Ohjelma limittyy Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelman kanssa.

Suurimpia veikkailun kohteita on, valikoituuko Kangasniemi maakuntakierrokselle kesällä lähtevän tasavallan presidentti Sauli Niinistön kohteisiin Etelä-Savossa? Juhlavuosi ja Kangasniemen maine Suomen kauneimpana kuntana tarjoaisi vierailuun mainion houkutuksen.

Itsenäisyyden juhlavuoden teema on yhdessä. Suomi 100 -hankkeen teettämä tutkimus kertoo, että 92 prosenttia suomalaisista pitää asioiden yhdessä tekemistä yhtenä tärkeimmistä Suomen menestystekijöistä tulevaisuudessa.

Yhdessä-teemaa kannattaa pitää yllä. Samoin Suomen lippua ja muita itsenäisyyden symboleja. Viime vuosina on vaikuttanut siltä, että itsenäisyyden ovat omineet itselleen ääriliikkeet ja kansalliskiihkoilijat, jotka vaikuttavat suorastaan julistautuneen ainoiksi oikeiksi isänmaallisiksi.

Itsenäisyys on kuitenkin kaikkien yhteinen asia. Kansallislippu on senkin takia syytä nostaa ylpeästi esille. Siniristilipun voi vetää salkoon muulloinkin kuin vakiintuneina liputuspäivinä. Juhlavuoden tapahtumat tarjoavat liputukseen hyvän aiheen.