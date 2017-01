Ei mene jakeluun

Vanhoina hyvinä aikoina kaikki oli paremmin. Lapsuuden Vihtavuoressa postinkantaja veivasi suurilla nahkalaukuilla varustetulla fillarillaan postit perille säännöllisesti ja luotettavasti, vaikka lunta oli metritolkulla, pakkasta ainakin sata astetta ja sudet ulvoivat reitin varrella. Joskus postin palvelu venyi jopa yliluonnollisiin suorituksiin. Srilankalaisen vieraan lähettämä kiitoskortti tuli perille, vaikka siinä luki osoiterivillä Vihtavuoren lisäksi vain isäni etunimi. Tuollaista postin toimintaa usein koko suvun voimin ihmeteltiin.

Sinänsä tilanne on ennallaan, että edelleenkin postin toimintaa ihmetellään. Miksi ihmeessä marraskuun alussa lähetetty joulukortti ei tullut jouluksi perille? Miksi tilatut lehdet eivät tule ajoissa perille?

Posti on onnistunut sössimään luotettavuutensa. Loppuvuoden kummajainen oli, kun posti onnistui kadottamaan demareiden lehden koko 10 000 kappaleen painoksen. Sen on ainakin varmaa, että tuollainen lähetys ei ole voinut vahingossa tipahtaa lajittelijalta patterin väliin.

En usko, että syyllisiä ovat postin kenttätyöläiset, jotka vipeltävät kyläteillä minkä ennättävät. Syylliset löytyvät pomojen kerroksista. He ovat lehtinippujen lisäksi hukanneet firmansa ydinajatukset ja perusbisnekset.

Jakelu ei pelaa, mutta samaan aikaan postilaisille keksitään uusia tehtäviä: kesällä leikattiin nurmikoita, nyt luodaan lumia, ikäihmisille kuljetetaan ruokaa. Uudet ideat voivat kuitenkin törmätä luottamusongelmaan. Minä en ainakaan uskaltaisi luottaa omien vanhempieni ruokapalvelua postin hoitoon. Voisi käydä niin, että ruoka ei menisi lainkaan perille. Tai sitten maanantain eväät tuotaisiin vasta torstaina tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tai sitten lihapullat löytyisivät kuukausien päästä demarilehtien välistä.

Postin ongelmat ovat synnyttäneet humoristisiakin väännöksiä. Eräs rikoksen poluille eksynyt kaveri ilahtui postin uusista tuulista. Ganstereilla kun on joskus ongelmana, että sisäisten yt-neuvotteluiden tuloksena syntyy tuotoksia, joita pitää upottaa satama-altaaseen poliisilta piiloon. Ei tarvitse enää. Ruumissäkki vain postipakettiin ja maailmalle. Hukassa on ja pysyy.

Vitsihuumorit sikseen. Oikeasti postin ontuva toiminta on Suomelle kansallinen häpeä ja monille postin asiakkaille liiketoimintaa pahasti hankaloittava ongelma. Printtilehdet ovat vuosia kamppailleet laskevien levikkien kanssa. Sähköisiä palveluita on kehitetty, mutta edelleen on runsaasti lukijoita, jotka mieluummin lukevat juttunsa paperilta. Koko median tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että tilatut ja maksetut lehdet kuljetetaan mahdollisimman nopeasti perille.

Se että posti viivyttää ja harventaa jakeluitaan saa lehtiasiakkaat hankalaan asemaan. En usko, että tuollainen strategia voi kohentaa myöskään postin asemaa. Kun palvelua heikennetään, lehdet menettävät paperilehden tilaajia, mikä tarkoittaa entistä vähemmän jaettavaa. Ja jos jaettavaa on vähemmän, saa posti vähemmän tuloja. Tuossa voi olla joku pistämätön logiikka, mutta ainakaan minulle se ei mene jakeluun.