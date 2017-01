Parakkievakko jäi nyt taakse

Viime vuoden alkupuolella se oli rakennustyömaa. Loppuvuodesta siitä kuoriutui komea arkkitehtoninen kokonaisuus, joka istuu hyvin maisemaan ja jonka värimaailma sisätiloissa heijastaa Kangasniemen kaunista luontoa. Maanantaina se, Kansis-keskus, otettiin virallisesti käyttöön ja siitä tuli toimiva talo, jonka suojiin pääsevät koululaiset, kirjaston käyttäjät sekä liikunnan ja kulttuurin harrastajat.

Avauspäivänä tyytyväisimpiä näyttivät olevan Kankaisten yläkoulun oppilaat, joille uuden koulun käyttöönotto tiesi runsaan viiden vuoden evakkotaipaleen loppua. Osa oppilaista on viettänyt koko yläkouluaikansa parakeissa.

–Tänä aamuna ei ollut ollenkaan niin vaikea herätä, kun tiesi, että pääsee näihin uusiin tiloihin, kiteytti oppilaskuntaan kuuluva Saga Kuusjärvi.

–Parakeissa koulun yhtenäisyys kärsi ja oppilaskunnan toimintakin oli hankalaa, kun jouduimme hyppelemään parakkien välillä. Nyt olemme kaikki samassa tilassa ja keskusradion kautta voidaan huolehtia tiedotuksesta.

Oppilaskuntalaiset olivat erittäin tyytyväisiä myös omaan huoneeseensa, jossa alkaa toimia kioski, kunhan koulun arki pääsee kunnolla uomilleen. Kioskista saa ostaa kahvia ja pullaa, lupasi oppilaskunnan porukka.

Ylpeänä uutta koulua esitteli myös rehtori Merja Mälkki.

–Kangasniemi on tunnettu kauniista luonnostaan ja luonto on vahvana teemana mukana tässä rakennuksessa ja sen väreissä. Kirjastossa näkyy Puula-teema ja kyllä minäkin eksyin Puulaa miettimään, kun kalusteita tänne valitsin, kertoi Mälkki.

–Koulun sijainti on erinomainen. Järvi on lähellä ja ulkoilumaastot alkavat heti takaovelta. Pihastakin tulee aktiivisen liikunnallinen, kun parakit siirretään pois ja tilalle syntyy lähiliikuntapaikka monipuolisine laitteineen ja pelikenttineen.

–Olen lopputulokseen tyytyväinen. Rakennustiimi oli tehokas ja käyttäjien näkökulmia kyseltiin koko prosessin ajan, kehui Mälkki.

–Se kannattaa muistaa, että tämä rakennus ei ole pelkästään koulu, vaan kaikkien kuntalaisten toimintakeskus. On tärkeää, että täällä kaikki viihtyvät ja tuntevat rakennuksen omakseen.

Oppilaskunnan nuorten kommenttien perusteella uuden koulun suosikkipaikka on uusi liikuntasali. Varsinkin salibandya pelaavat pojat ovat salista innoissaan. Hyvin salissa viihtyy myös rehtori Mälkki, liikunnanopettaja, jolla on vahva koripallotausta.

Hieno liikuntasali nosti hymyn myös muiden liikuntaihmisten huulille. Liikunnanohjaaja Markus Laitinen ja KaPan jalkapalloaktiivi Ville Tyrväinen kävivät maanantaina katsastamassa paikkoja. Harrastajien käyttövuorot käynnistyivät salissa jo eilen keskiviikkona. Ensimmäisinä saliin ennättivät sirkuskerholaiset ja KaPan jalkapalloilijat.