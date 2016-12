Itseoppineita nykykansantaiteilijoita etsitään

Maaseudun Sivistysliitto etsii Etelä-Savon itseoppineita nykykansantaiteilijoita. Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta jo lähes kahden vuosikymmenen ajan eri puolilta Suomea ja nostanut ITE-taiteen tekijöitä esiin näyttelyissä, tapahtumissa ja julkaisuissa. Uusin kartoitus on menossa Etelä-Savossa.

Lyhenne ITE tulee sanoista itse tehty elämä. ITE-taiteen ilmenemismuodot ovat mitä moninaisimpia. Tunnusomaista nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja omaperäinen kekseliäisyys, mikä näkyy niin aiheiden, tekniikoiden kuin materiaalienkin runsaana kirjona. Usein tekemisen tekniikoina ovat moottorisahaveisto, betoniveisto tai teosten koostaminen kierrätysmateriaaleista. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele tunnettuja taiteilijoita tai tyylejä. Teokset ovat yksilöllisiä ja ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Etelä-Savossa menossa olevan ITE-taiteen kartoitushankkeen tavoitteena on löytää alueelta omaperäisiä itseoppineita taiteentekijöitä, joiden työ ansaitsee näyttävän esittelyn omassa maakunnassa ja laajemminkin.

Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on saada kootuksi tietoa arkistoihin sekä käytettäväksi näyttely- ja julkaisutoimintaan ja kulttuurimatkailun tarpeisiin.

Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Hirvensalmen, Kangasniemen ja Pieksämäen alueen kartoituksen rahoittaa Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö.

Ilmoittaudu itse tai lähetä taiteilijan yhteystiedot ja valokuvia teoksista osoitteeseen: Maaseudun Sivistysliitto, Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu tai minna.tuuva@msl.fi.