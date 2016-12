Kunta jatkaa kiinteistöveroprojektia

Kangasniemen kunnan kiinteistöveroprojekti jatkuu tulevana vuonna, jolloin kunta tarkistaa 2000-2500 kiinteistön tiedot kunnan luoteisosassa. Kunta mittaa kiinteistöillä olevat rakennukset ja vie tiedot omaan rakennusrekisteriin. Kunta toimittaa tiedot edelleen Väestörekisterikeskuksen rakennustietokantaan ja Väestörekisterikeskus toimittaa kiinteistötiedot verottajalle. Verottaja päättää kiinteistönomistajan maksettavaksi tulevat verot tietojen pohjalta.

Ensi vuonna kartoitettava alue rajautuu Jyväskylän- ja Pieksämäenteihin eli mittauksia tehdään muun muassa Ruokomäen, Koittilan, Kutemajärven, Siikaselän ja Rutakosken alueiden kiinteistöillä.

– Kiinteistönomistajille lähtee alkuvuodesta esitietokirjeet, ja sulan maan aikaan suoritetaan mittauksia kiinteistöillä. Loppuvuonna kootaan tiedot yhteen ja viedään ne eteenpäin, rakennusmestari Mikko Manninen kunnasta kertoo.

Kunnan mittaryhmä käy kiinteistöillä ennakkoilmoituksesta.

– Mitat otetaan vain rakennusten ulkopuolelta, eli sisään emme mene. Mittaajilla on kunnan henkilökortit ja henkilöllisyystodistukset mukana.

Mittaryhmä ottaa kiinteistöjen paikkatiedot GPS-laitteilla ja rakennusten ulkomitat mittanauhalla ja lasermittalaitteilla.

Kunta vertaa saatuja mittoja rakennusvalvonnan rakennusrekisterin tietoihin ja kirjaa mahdolliset muutokset rekisteriin vielä ensi vuoden aikana. Kiinteistönomistajan verotuksessa muutokset näkyvät verovuonna 2018.



Tänä vuonna kunta on tehnyt kiinteistötietojen kartoituksen pilottialueella, joka käsitti noin 350 kiinteistöä Hokan Ukonniemen, Läsäkosken, Puulan Lapinsalon saaren ja Vaimosniemen Marjamäen alueilla.

– Kokemukset pilottialueelta osoittavat, että kyllä tälle tarvetta on. Verottajan, väestörekisterikeskuksen ja kunnan rakennusrekistereissä on tarkentamisen varaa. Kiinteistökartoitus tulee tarpeeseen, että saadaan rekisterit ajantasalle, jolloin ne palvelevat eri viranomaisia, Manninen kertoo.

