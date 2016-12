Naiset mukana kunniavartiossa

Kangasniemen reserviläisjärjestöjen kunniavartio on ollut kirkon edustan sankaripatsaan äärellä tuttu näky jo vuosikymmenien ajan. Kangasniemen Rintamaveteraanien puheenjohtaja Pekka Leskinen arvioi, että vartio on seissyt uskollisesti paikoillaan aina 1980-luvun alkuvuosista lähtien.

Tänäkin vuonna kunniavartio on tänään jouluaattona paikalla iltapäivän kahdesta iltakuuteen. Nyt vartiossa on mukana myös naisia. Vuorolistan mukaan Maija Jurvanen ja Hanna Laitinen ovat vartiossa kello 14.30.

– Onhan se hienoa, että nykyään naisetkin voivat käydä armeijan. Hienoa on myös se, että saamme naisia mukaan näihin vartiovuoroihin, iloitsee Leskinen.

– Kunniavartioon on ollut aina helppo saada kavereita mukaan. Monet ovat sellaisia, jotka haluavat hoitaa oman vartiovuoronsa vuodesta toiseen. Vartiossa seisominen on monille sellainen perinteinen kunniatehtävä, jossa voi hiljentyä joulurauhaan sankaripatsaan äärellä, Leskinen kertoo.

Kunniavartion varustuksena on lumipuku, jotka saadaan aina lainaan puolustusvoimilta.