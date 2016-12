Koiratunturin pukki viihdytti karvakuonoja

Kangasniemen Kennelkerho ja Koirahoitola Janeter järjestivät sunnuntaina 18.12. koirille oman joulutempauksen. Tilausta jouluiselle tapahtumalle oli, sillä Koiratunturin Joulupukkia tapaamaan saapui mukava määrä koiria omistajineen. Joitakin karvaisia tapahtumavieraita pukki hieman jännitti, toiset taas kipusivat sen kummemmin ujostelematta nuolemaan parrakasta naamaa. Tapahtumassa tarjoiltiin myös glögiä ja vaihdettiin kuulumisia niin omistajien kuin koirienkin kesken. Toisten kanssa hyvin toimeentuleville koirille oli tarjolla mahdollisuus leikkiä aidatulla alueella lajitovereiden kanssa.

Kennelkerhon puheenjohtaja Merja Salomaa oli saapunut paikalle Cera-saksanpaimenkoiran kanssa. Salomaa kertoi ajatuksen tapahtuman järjestämiseen syntyneen Kennelkerhon harrastuskoirajaostossa. Alunperin suunnitteilla oli pentutapaaminen, mutta myöhemmin idea laajeni käsittämään kaikki karvakuonot, lelukoirat mukaan lukien.

Muiden osallistujien lailla Cerakin kävi tervehtimässä Joulupukkia ja poseeraamassa valokuvissa.

– Ensi se nuuskutti pukkia ja sitten pussasi. Silloin kun ihmisiä löytyy, ollaan kavereita, Salomaa kertoi.

Joulutapahtuma toteutettiin uudistetun Koirahoitola Janeterin pihapiirissä. Yritys on viettänyt tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa perusteellisen remontin merkeissä. Ikkunat ja ovet hoitolarakennukseen vaihdettiin jo muutama vuosi sitten, tänä vuonna hoitolaan on tehty uudet sisähäkit ja keittiö.

– Uusissa häkeissä on oma lattialämmitys, joten kaikille koirille voidaan periaatteessa säätää yksilöllinen lämpötila. Keittiöön tuli uudet kylmälaitteet, uusi lämminvesivaraaja ja korkeussäädettävä koirien pesuamme, Janet Tervashonka kertoi.